Fiorentina show, Biraghi segna da metà campo

0

FIORENTINA

3

Primo tempo: 0-2

(3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 5.5 (1’st Cabal 6), Hien 5.5, Dawidowicz 5; Faraoni 5.5 (36’st Zeefuik sv), Tameze 5.5, Duda 5.5, Doig 5 (1’st Braaf 6); Ngonge 5 (28’st Verdi sv), Lazovic 6; Lasagna 5 (17’st Gaich 6). Allenatore: Zaffaroni 5

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Martinez Quarta 7, Igor 6.5, Terzic 6 (29’st Biraghi 7.5); Amrabat 6.5 (20’st Castrovilli 6), Mandragora 6.5; Ikoné 7 (29’st Saponara sv), Barak 7.5 (11’st Bonaventura 6), Gonzalez 6.5; Cabral 7 (20’st Jovic 5.5). Allenatore: Italiano 7.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Reti: 12’ pt Barak, 38’ pt Cabral, 44’ st Biraghi.

Note: ammoniti Doig, Faraoni, Igor, Barak, Amrabat, Braaf, Angoli 4-2. Recupero 0’ pt, 5’ st.

Un eurogol di Biraghi dalla propria metà campo chiude una gara che riporta un po’ di tranquillità nella classifica della Fiorentina, gara già messa in discesa nel primo tempo da Barak, che non esulta dopo il gol alla sua ex squadra, e da Cabral che sembra essersi sbloccato. Nel finale la beffa di Biraghi che vede Montipò fuori dai pali e lo trafigge.