Fontecchio e Conti vanno di fretta Così il Bologna 2016 suona la sesta

Serve un overtime ai New Flying Balls per strappare alla Virtus Imola due punti importantissimi per la classifica del girone C di serie B: gli ozzanesi salgono a quota 22. Sono i 53 punti del trio Barattini-Chiappelli-Klyuchnyk a dare una spallata ai gialloneri di coach Regazzi.

In C Gold suona la sesta il Bologna 2016, che trascinato dal solito Fontecchio supera Zola Predosa e corrobora il secondo posto equidistante dalla regina Scandiano e dall’inseguitrice Fidenza. Dalle retrovie terza vittoria consecutiva e ventesimo punto stagionale per l’Sg Fortitudo di coach Mondini, che respinge Forlimpopoli e si porta al settimo posto. In fondo Zeneli salva Anzola nel derby contro Castel Guelfo.

Cvd in versione schiacciasassi in C Silver e nona vittoria consecutiva nella sfida contro Novellara: gli uomini di coach Baiocchi restano saldi al secondo posto a +2 sulla Virtus Medicina, bene contro Sb Ferrara. Nella metà bassa della graduatoria terza vittoria consecutiva per la Bsl San Lazzaro, che liquida Bertinoro.

Ultima di andata della seconda fase sui campi della serie D. Nella poule promozione successi per Vis Persiceto (regina del girone E) e Granarolo e Audace, appaiate in testa al girone F. Nella poule promozione arrivano punti importanti per Masi e Voltone, seconda e prima forza dei gironi G e H. Momento no per Pallavicini e Atletico Borgo.

Giacomo Gelati