Fortitudo a Ravenna per blindare i playoff

Domani la formazione di Luca Dalmonte (nella foto Schicchi) sarà a Ravenna con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il momento negativo e riprendere la corsa playoff dopo le sconfitte subite con Chieti e Mantova. L’inserimento di Francesco Candussi procede spedito, con il ventinovenne centro ex Verona che già domani esordirà in maglia Fortitudo. La sfida con Ravenna è delicata per i biancoblù che da una parte hanno la possibilità di fare un passo avanti cercando di riagguntare Cividale, ma dall’altro devono fare attenzione alle più immediate inseguitrici. Rimini è a quota 22 come la Fortitudo, con la Effe che mantiene il sesto posto grazie al vantaggio nello scontro diretto. Acciacchi a parte domani la squadra dovrebbe essere al completo con Candussi in aggiunta, mentre intanto Biordi che aveva rescisso il contratto con la Effe giovedì ieri ha firmato con Monopoli.

f. m.