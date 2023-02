Fortitudo a tavola, per allargare il Consorzio

Compattezza in campo e fuori dal rettangolo di gioco. La Fortitudo prova a fare sistema e rilanciarsi e dopo averlo fatto sul parquet con la bella vittoria con Udine, prova a farlo anche a livello societario.

Lunedì sera, all’Osteria della Pieve, si sono ritrovati i vertici societari di Fortitudo e del Consorzio e gli sponsor e possibili nuovi associati per una serata conviviale.

La cena, alla presenza in rappresentanza della squadra, di coach Luca Dalmonte e dei giocatori Pietro Aradori, Nazzareno Italiano, Alessandro Panni e Simone Barbante, è stata l’occasione per fare il punto della situazione, ma anche per far conoscere a nuovi possibili partner il mondo Fortitudo e allargare la base per Consorzio.

Da ieri intanto la squadra, rinfrancata nel morale e nella classifica dalla vittoria con i friulani, ha ripreso ad allenarsi in vista della prossima sfida, in programma domenica a Rimini.

Per la sfida del PalaFlaminio la società romagnola ha messo a disposizione dei tifosi biancoblù complessivamente circa 300 biglietti che, tra gruppi organizzati e libera vendita, sono già andati esauriti.