Fortitudo al lavoro con i nuovi arrivati

Giornata di ripresa in casa Fortitudo. Chiuso il secondo weekend consecutivo senza scendere in campo, la formazione di Luca Dalmonte da oggi riprende la preparazione in vista del ritorno in campo, previsto per domenica pomeriggio alle 18 a Pistoia, in casa della Giorgio Tesi Group. Squadra al momento al completo, con il tecnico biancoblù e il suo staff che continuano a monitorare la situazione dell’organico che man mano sta inserendo Miha Vasl e Francesco Candussi nei propri meccanismi di gioco. L’impressione è che il periodo di inattività è servito in casa Fortitudo a far chiarezza all’interno dello spogliatoio per capire cosa c’è che non va. Intanto con il recupero della sfida tra Cividale e Rimini (93-70) la Fortitudo vede consolidare l’attuale sesto posto in classifica.

f. m.