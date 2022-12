Fortitudo, Aradori si ferma per tre settimane

Tegola Fortitudo, alla ripresa dell’attività si ferma infatti Pietro Aradori (nella foto). Si sono aggravate le condizioni dell’ala biancoblù, che complice l’intensificarsi della sintomatologia della peritendinite achillea, con microcalcificazioni costringerà il giocatore a fermarsi per le prossime tre settimane, saltando di conseguenza sia la sfida con Nardò del 4 gennaio, alla ripresa del campionato, che il successivo impegno in programma l’8 gennaio al PalaDozza contro San Severo. Per le prime due partite del 2022 la Fortitudo dovrà fare a meno di uno degli elementi di maggiore esperienza, carisma e qualità. Aradori già costretto per lo stesso problema a saltare la sfida di Mantova, persa dalla Fortitudo in casa degli Stings, ha finora stretto i denti per essere a disposizione di Luca Dalmonte, ma dopo le cure conservative tentate nei primi mesi di campionato, per il giocatore è arrivato il momento di fermarsi per cercare di recuperare la migliore condizione possibile in vista del girone di ritorno e della post season che attenderà la Fortitudo in questa stagione.

Non basta più stringere i denti per scendere in campo o allenarsi, solo alla vigilia del weekend, Aradori necessita di terapie, cure e riposo per recuperare dal problema che ne ha finora limitato l’utilizzo.

Un utilizzo che per altro numeri alla mano parla di 13 presenze (sulle 14 giornate giocate con l’unica assenza come detto a Mantova), con la migliore media offensiva, 15.2 punti messi a segno a partita, in 30.2 minuti di impiego, ma anche con 5.1 rimbalzi e 2.5 assist per match giocati.

La squadra intanto da ieri ha ripreso ad allenarsi anche se, vista la situazione infortuni, ancora a ranghi ridotti.

Dopo cinque giorni di riposo, i biancoblù agli ordini di coach Luca Dalmonte e del suo staff hanno ripreso con i primi allenamenti, in preparazione della ripresa del campionato, in programma in casa di Nardò.

Filippo Mazzoni