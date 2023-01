Fortitudo, arriva ’Formula Coach’

La società bolognese ’Formula Coach’ del presidente Davide Malaguti è un nuovo membro del Consorzio Fortitudo che detiene l’intera proprietà del club.

"Ogni ingresso nel Consorzio è qualcosa di positivo – spiega il numero uno biancoblù Valentino Di Pisa – perché il Consorzio è la parola fondamentale per fare questo percorso in Fortitudo. Vogliamo arrivare a 70 soci. Era quello che volevamo fin da luglio, cercare di coinvolgere imprenditori nel capitale della società per cominciare a sognare. Sono soddisfattissimo di questa serata perché accanto a me non ci sono solo sponsor, ma tifosi, che non portano solo contributo economico, ma anche capacità e supporto all’interno del nostro mondo. E potranno portare con loro altri consorziati. Abbiamo sottoscritto interamente l’aumento di capitale, ora i soci ne deliberanno uno nuovo per permettere l’ingresso di altri associati".

Presente anche il coach della Effe Luca Dalmonte che ha spiegato come nessuno, a partire da lui, sia in discussione in questo progetto, ma il vero problema sia entrare tutti nella mentalità di essere una squadra dove tutti si aiutino per remare nella stessa direzione.

"Non mi sento in discussione, non ho avuto questa percezione, nel futuro più o meno prossimo l’allenatore non può spendere le proprie energie per difendere la posizione ma deve cercare di risolvere problemi, altrimenti sarebbe solo egoismo. E comunque questo tipo di domanda andrebbe girata alla società. Serve trovare da parte di tutti una direzione corretta e un’analisi che abbia un punto di partenza comune, altrimenti si rischia di prendere strade differenti".