Fortitudo, aumento di capitale e 44 soci

Sale il numero delle aziende consorziate e aumenta il capitale sociale del Club Fortitudo. Buone notizie sul fronte societario in casa Fortitudo dove il capitale sale da 139mila euro a un milione 450 mila euro. È questa una delle novità deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci, tenuta dal presidente del consorzio Luca Corazza e dal vicepresidente e main sponsor Matteo Gentilini. L’assemblea dei soci nel settembre 2019 aveva deliberato un aumento di capitale a 150mila euro, aumento poi prorogato fino al dicembre 2025. In questi giorni sono raccolte quote e nuovi consorziati fino a raggiungere un capitale sottoscritto di 139mila euro. La società si è trovata con richieste eccedenti l’aumento di capitale disponibile, si è reso così necessario provvedere a un nuovo aumento di capitale che nell’assemblea è stato fissato fino a 1 milione 450 mila euro. Al termine delle operazioni sul capitale, che si perfezioneranno nei prossimi giorni, il numero dei soci di Club Fortitudo raggiungerà quota 44. Intanto dalla scrivania al campo, domani la formazione di Luca Dalmonte sarà di scena a Pistoia, in una gara Group, valida come penultima giornata del girone Rosso di serie A2. Infine in vista della partita del 26 marzo al PalaDozza con Forlì, da oggi e solo nello Store – niente vendita online per decisione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive –, sono a disposizione i biglietti per il confronto che chiude la prima parte della stagione.

Filippo Mazzoni