Fortitudo Bologna, riecco la Supercoppa: test da dentro o fuori contro Cento

È già vigilia di ritorno in campo per la Fortitudo. Dopo la vittoria di martedì sera a Codogno in casa dell’Assigeco Piacenza, la formazione di Attilio Caja si prepara a tornare in campo, domani sera alle 20.30 al PalaSavena di San Lazzaro per affrontare Cento, nella terza giornata del girone F di Supercoppa. Biancoblù e biancorossi divisi dalla rivalità in campo, ma unite dal gemellaggio delle rispettive tifoserie, si sfideranno con il palio il passaggio ai quarti di finale. Chi vince si qualifica, chi perde viene eliminato. Le amichevoli di precampionato e la vittoria con Piacenza hanno confermato il buon inizio di stagione di Matteo Fantinelli e compagni, a riprova di come in casa Effe il duro lavoro stia dando frutti.

Un po’ di fatica, ma anche tanta benzina accumulata in vista di una stagione di A2 che si annuncia lunga, dura, ma che, se intrapresa nella maniera giusta, potrebbe essere ricca di soddisfazioni per la nuova Fortitudo che continua a riconquistare tifosi. Cresce di giorno in giorno il numero di abbonamenti sottoscritti, con la prima fase di prelazione attiva fino a lunedì prossimo.

In vista di domani, intanto, la Benedetto XIV Cento perde Dino Bocevski. Gli accertamenti hanno confermato la rottura del legamento crociato e del menisco interno del ginocchio sinistro. Infine, i tifosi di Fortitudo e di Cento si ritroveranno domani nel pre partita fuori dal PalaSavena per cementare un gemellaggio solido e duraturo. La Fossa dei Leoni organizza, dalle 18, la prima grigliata per festeggiare la ripartenza.