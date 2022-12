Fortitudo, buone sensazioni nel test contro Rimini Mercato, il club resta alla finestra per i rinforzi

Proficua sgambata per la Fortitudo che ieri pomeriggio è scesa in campo per affrontare in uno scrimmage Rimini. Per coach Luca Dalmonte (foto Schicchi) è stata l’occasione di vedere i suoi in campo nel primo appuntamento dalla sfida contro Cento.

Seppur sempre di amichevole stiamo parlando, la sfida con Rimini è stata l’occasione per molti dei biancoblù di tornare ad assaporare il sapore della partita, in vista della prossima ripresa del campionato in programma nell’infrasettimanale di mercoledì 4 gennaio in casa di Nardò.

Non c’era Aradori, così come non ci sarà la prossima settimana in campo nella trasferta pugliese, ma nell’occasione della sfida contro Rimini, Dalmonte ha potuto sperimentare e valutare quelle che sono le alternative a propria disposizione nell’attuale organico.

Intanto mentre si susseguono le sfide dei quarti di finale, in gara secca, di Coppa Italia, l’ultima è in programma il 12 gennaio con Forlì, prima del girone Rosso che ospiterà Torino, il mercato impazza con Udine fino a questo momento grande protagonista di una vera e propria rivoluzione.

Tra partenze Mian e Mussini e arrivi Monaldi e Ale Gentile i bianconeri di coach Boniciolli hanno decisamente cambiato pelle. Chi rimane al momento in attesa è invece la Fortitudo con società e staff tecnico che stanno valutando le mosse da fare per dare maggiore equilibrio a una squadra che numericamente ha qualche esubero sottocanestro e qualche mancanza di profondità invece tra gli esterni.

