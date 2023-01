Fortitudo, Candussi è vicino

Grandi manovre Fortitudo. Mentre la squadra è tornata al lavoro in vista della sfida di domenica con Cividale, la Fortitudo si muove sul fronte societario e sul mercato. La sconfitta in toscana sembra aver accelerato a muoversi alla ricerca di un paio di elementi che possano migliorare l’organico. Si fa serrata la trattativa per portare Francesco Candussi in Fortitudo: 29 anni il 23 febbraio, il centro di Palmanova (211 cm per 109 kg) è attualmente alla corte di Ramagli alla Scaligera Verona, società nella quale milita dal 2018, e nella quale ha giocato anche agli ordini proprio di coach Luca Dalmonte. L’arrivo di Candussi porta alla susseguente cessione dell’ala americana Steven Davis. Ai movimenti di mercato si intrecciano le mosse societarie. Durante "Cuore Fortitudo" è stato ufficializzato il cambio di main sponsor da Kigili a Flats Service a cominciare proprio dal confronto di domenica. "C’è stata massima trasparenza – conferma il presidente della Fortitudo Valentino Di Pisa – già a settembre si pensò a un passaggio graduale; questa è la prova che la Fortitudo interessa alle imprese. Abbiamo un accordo triennale con entrambi".

Il consorzio che rimane la prima risorsa conta 40 soci, con l’obiettivo di arrivare a 80 per dare maggiore solidità finanziaria. "Realizzo il sogno di un bambino che ha sempre tifato Fortitudo e che vede il suo brand sulla maglia amata, non lo avrei mai immaginato – sottolinea l’ad di Flats Service e vicepresidente del Consorzio Fortitudo Matteo Gentilini – Serve serenità ed entusiasmo, abbiamo un pubblico straordinario. Andare oltre? Non ci precludiamo nulla, ci fosse la possibilità potremmo diventare anche azionisti. Il prossimo sogno? Tornare in serie A e vincere un derby".

Filippo Mazzoni