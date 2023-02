Fortitudo, c’è Candussi Trovato l’accordo

E’ fatta per Francesco Candussi (foto) in maglia Fortitudo. Dopo un lungo corteggiamento, un accordo che sembrava non arrivare, negli ultimi giorni è giunta l’accelerazione decisiva che ha portato la Fortitudo a chiudere con il centro friulano. Ventinove anni, Francesco Candussi lascia Verona per firmare, fino a fine stagione con la Fortitudo dando alla formazione di Luca Dalmonte una maggiore solidità sottocanestro, quella che era mancata soprattutto a rimbalzo dove la Effe ha sempre sofferto. Alto 213 per un peso forma di 109 kg, Candussi promette di dare maggiore forza proprio sotto ai tabelloni, ma il suo arrivo permette al tempo stesso di riportare nel ruolo naturale di ala grande Valerio Cucci dando alla Fortitudo un trio di lunghi, insieme anche a Simone Barbante di assoluto livello, con Nazzareno Italiano cambio tattico, ma all’occorrenza schierabile da ala piccola, a dare ulteriore manforte a rimbalzo. Nativo di Palmanova, Candussi ha alle sue spalle una lunga esperienza in A e A2. La crescita a Venezia da cui poi passa a Trieste, Pesaro e infine a Mantova, prima di arrivare alla Scaligera Verona nel 2018. Tra Mantova e Verona arriva la definitiva maturazione di Candussi che si conferma giocatore a doppia dimensione, capace anche di dare un eccellente contributo in attacco, ma anche in difesa. Con il suo arrivo, sarà già in campo domenica a Ravenna, la Fortitudo fa un deciso passo in avanti puntando a confermare almeno il sesto posto che vale l’accesso diretto ai playoff, senza dover rischiare nella seconda fase della stagione. L’arrivo di Candussi porta inevitabilmente all’addio di Steven Davis.

Filippo Mazzoni