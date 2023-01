Fortitudo, ci risiamo: difesa confusa e attacco opaco Domenica contro Cividale serve un cambio di rotta

C’è poco da salvare della trasferta di Chiusi e tanto da lavorare per la Fortitudo. Dopo le belle prove con Nardò e San Severo, in terra toscana la formazione di Luca Dalmonte ricade negli errori che fanno preoccupare: poco attenta in difesa, ancor meno incisiva in attacco. Continuano gli alti e bassi, sia di squadra, ma anche a livello di singoli, a conferma di un equilibrio solo parzialmente trovato. Dopo due passi avanti, la sconfitta di Chiusi è stato un brusco risveglio e un deciso passo indietro, più per come è arrivato che per i due punti persi. A livello di classifica il ko subito non cambia ambizioni e prospettive di una squadra che ha come obiettivo realistico i playoff, ma che non riesce a tenere il passo del trio di testa Cento-Pistoia-Forlì. Calma e gesso, nulla è compromesso, con ancora tante giornate tra prime e seconda fase e magari playoff da giocare, ma serve un definitivo cambio di rotta, prima di tutto nell’atteggiamento della squadra in campo a cominciare dai prossimi due appuntamenti interni.

Domenica al PalaDozza arriva Cividale guidato da Stefano Pillastrini, il weekend successivo quello del 29 Udine: dalle sfide con le squadre che la precedono in classifica la Effe, deve ritrovarsi. A Chiusi la prestazione collettiva è stata da dimenticare: Fantinelli e Panni in affanno in regia sulla pressione toscana, i due americani Thornton e Davis completamente fuori partita, Aradori ancora a corto della condizione e Barbante poco presente, in pratica si sono salvati solo Italiano e Cucci troppo poco per conquistare la vittoria.

Sul fronte societario intanto si attende solo l’ufficializzazione di Flats Service come nuovo main sponsor. Manca solo la conferma da parte Effe e il cambio di denominazione, che potrebbe arrivare già oggi, con Flats Service che sostituirà Kigili, rimasto comunque come co-sponsor. In vista della doppia sfida interna, stamattina dalle 10 parte la prevendita dei biglietti per le gare di domenica 22 alle 18 con Cividale e quella del 29, alle 17 con Udine. I tagliandi sono acquistabili sia allo Store di via Riva Reno, sia online sul circuito Vivaticket.

Filippo Mazzoni