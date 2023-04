Fortitudo, cinque sfide per trovare un’anima da battaglia

di Filippo Mazzoni

Smaltita l’amarezza per il ko interno contro Torino, la Fortitudo riprende oggi ad allenarsi. Si torna a lavorare in casa biancoblù in attesa della sfida di sabato sera a Piacenza e per la quale sono in vendita i biglietti sul sito Vivaticket. Persa la speranza di poter raggiungere uno dei primi due posti, Cividale e appunto Torino sono a +6 rispetto alla Effe e appaiono irraggiungibili, Matteo Fantinelli e compagni sono attesi da altre 5 sfide nella seconda parte di stagione, che perdono di ogni significato da un punto di vista della classifica.

Colpita e affondata al primo colpo, la Fortitudo vede il resto della fase ad orologio più come l’occasione per recuperare al meglio possibile gli acciaccati,

E anche inserire negli schemi di gioco Vasl prima dell’inizio dei playoff.

Allenamenti per trovare affinità e migliorare l’intesa e cercare di preparare nel migliore dei modi la fase decisiva della stagione.

Tanto lavoro in palestra, ma anche maggiore conoscenza reciproca per una squadra che ha qualità, ma che spesso e volentieri nei finali di partita punto a punto rischia di andare in difficoltà.

Il ko con Torino è dovuto a errori nelle scelte che coinvolgono i giocatori in campo, scellerata quella di Thornton di andare al tiro da tre in contropiede nell’ultimo minuto, ma esemplificativa di una squadra che ha spesso cercato la soluzione più sbrigativa, ovvero il tiro dalla lunga distanza invece di andare a cercare sotto canestro quel vantaggio che nel primo tempo le aveva dato qualche certezza in più.

Errori che vanno ad assommarsi a quelli di uno staff tecnico che non è riuscito a leggere bene la partita e a guidare e indirizzare meglio il gioco della squadra.

Adesso serve tanto lavoro per ritrovare serenità e un po’ più di convinzione nei propri mezzi.