Fortitudo, cinque vittorie nell’orologio per conquistare un vantaggio nei playoff

di Filippo Mazzoni

Serviranno probabilmente 5 vittorie nelle prossime 6 partite per garantire alla Fortitudo il vantaggio del fattore campo almeno nel primo turno dei prossimi playoff. Classificandosi prima o seconda la formazione di Luca Dalmonte entrerebbe in griglia playoff da settima o ottava, potendo giocare almeno la prima serie col vantaggio di giocare l’eventuale bella al PalaDozza.

Ieri la Lega Pallacanestro ha ufficializzato il calendario della seconda fase. Si comincia, ma questo si sapeva, domenica alle 18 in casa con Torino. Nella seconda sfida del girone la Fortitudo sarà impegnata sabato 8 alle 20,45 a Piacenza, chiudendo poi il trittico di sfide iniziali lunedì 17 aprile alle 20,30 in casa con Milano. Nel trittico di sfide del girone di ritorno la Effe sarà di scena a Torino domenica 23 aprile alle 18, affronterà in casa Piacenza la domenica successiva, il 30 alle 17, mentre chiuderà la seconda fase a Milano, domenica 7 maggio alle 18 in casa dell’Urania. Sei sfide che decideranno la griglia e la posizione finale di Matteo Fantinelli e compagni prima dei playoff. Proprio il capitano è l’unico ancora ko in casa Fortitudo, con la squadra che da ieri ha ripreso gli allenamenti. La lesione di primo grado di uno dei muscoli otturatori del bacino di destra lo costringe ancora a terapie e lavoro differenziato. La speranza in casa biancoblù è quella di averlo a disposizione per il confronto con Torino di domenica.

C’è Miha Vasl che dopo l’esordio, a sorpresa, con Forlì, va inserito ancor di più negli schemi della squadra. Vista l’assenza proprio di Fantinelli, Vasl provato sabato e in campo domenica, seppur ancora a corto di condizione e intesa ha dato 10’ di cambio in regia in un momento in cui i compagni avevano bisogno di tirare il fiato.

Sul fronte biglietti prosegue, sia nello Store di via Riva Reno e sul circuito Vivaticket, la prevendita del confronto con Torino. Dopo i 4.500 spettatori per la sfida con Forlì di domenica, per tanti motivi la speranza in casa Effe e di tornare ad avvicinarsi di nuovo a quella quota.