Fortitudo, da valutare le condizioni di Italiano, Fantinelli e Biordi

Sarà una Fortitudo incerottata, tra assenti e acciaccati quella che si appresta a scendere in campo domani alle 20.45 a Lecco contro Nardò. Da domenica. alla ripresa dell’attività dopo qualche giorno di riposo, la Fortitudo è stata costretta ad allenarsi a ranghi ridotti. Oltre alle assenze di Pietro Aradori e Saliou Niang indisponibili, Luca Dalmonte ha dovuto fare a meno di Matteo Fantinelli (foto), Nazzareno Italiano e Ygor Biordi. Le loro condizioni saranno riviste alla vigilia della sfida con Nardò per valutare o meno un loro utilizzo nel confronto con i leccesi. In occasione della sfida di domenica con San Severo, la società rilancia "Portami a Palazzo". Presentandosi da oggi allo Store di via Riva Reno, è possibile acquistare 1 biglietto a 1 euro per bambini tra i 6 e i 10 anni, mentre all’adulto sarà riservato un tagliando al costo di 20 euro.