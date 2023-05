Fortitudo, Dalmonte: "La priorità ai playoff" Ma un ko può pesare

Ultima sfida della seconda fase per la Fortitudo. Questo pomeriggio alle 18 la formazione di Luca Dalmonte scende in campo al PalaLido di Milano per affrontare i padroni di casa dell’Urania. Confronto che ha poco da dire per la classifica, Fortitudo attualmente sesta che al massimo può superare Piacenza, ma che è comunque importante visti i risultati delle ultime sfide. Il rischio è che la squadra abbia già la testa ai playoff e a martedì quando, alla ripresa degli allenamenti settimanali, è atteso l’arrivo di Adrian Banks che oggi scenderà in campo con Treviso prima di passare, da domani alla Effe.

La squadra nelle ultime settimane è stata colpita da una serie di infortuni e assenze che hanno reso difficile non sono scendere in campo, ma anche allenarsi. Nonostante questo, in un Mondo dove contano i risultati, squadra e coach non possono che essere sulla graticola viste le sole 2 vittorie centrate nelle 10 partite giocate negli ultimi 3 mesi, che ha giocatori di esperienza e qualità e un budget tra i primi del campionato.

"Quando si cerca di esternare una situazione di criticità non servono algoritmi verbali per spiegare le cose, ma cercare di essere dialetticamente trasparenti e onesti – sottolinea coach Luca Dalmonte –. Contano la trasparenza e l’onestà e allora va detto che con l’Urania sarà una partita di gestione, per preservare problematiche in corso ed evitarne di prossime, e questo è necessario per arrivare il più pronti e sani possibile martedì, giorno uno della settimana che precede i playoff, che è anche l’ultima settimana in cui ci si potrà allenare senza il ritmo partite che ci sarà dopo". Più che alla partita con Milano il coach biancoblù pensa già alla sfida playoff. "Essere sani martedì è più importante della partita del PalaLido, mi dispiace dirlo ma non vedo una alternativa; serve pragmatismo lavorando per avere il maggior numero di giocatori possibile in condizione. Per giocare al meglio i playoff, dobbiamo partire bene dal primo allenamento della prossima settimana".

Le altre gare: Piacenza-Cividale, Torino-Udine. La classifica: Torino 16, Udine, Cividale e Milano 10, Piacenza e Fortitudo Flats Service Bologna 4.

Filippo Mazzoni