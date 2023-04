Fortitudo, Dalmonte vuole il salto di qualità

Secondo giorno di lavoro per la Fortitudo. Dopo la ripresa di ieri, in casa biancoblù prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato a Piacenza contro l’Assigeco. Lasciata alle spalle l’amara sconfitta con Torino, coach Luca Dalmonte prova a ripartire in vista della sfida contro la formazione emiliana. Nel sabato prepasquale, Matteo Fantinelli provano a rialzare la testa. L’aritmetica dà ancora qualche speranza per quel che riguarda i primi due posti, ma servirebbe un percorso netto da parte dei biancoblù e magari anche il concatenamento di qualche risultato a favore. Tante ipotesi a cui in casa Fortitudo non si guarda.

Più logico che Dalmonte punti a utilizzare le restanti 5 sfide del girone Blu come preparazione in vista dei playoff, senza guardare al risultato del singolo match, ma concentrandosi nel migliorare l’intesa di squadra e a recuperare, da un punto di vista fisico la squadra, per essere pronti per la fase decisiva della stagione. Serve un passo in avanti da parte della squadra, sia da un punto di vista fisico, ma anche da quello mentale, con la Fortitudo che ha bisogno di ritrovare tranquillità, lucidità e, strano ma vero per una squadra così esperta, convinzione nei propri mezzi.

Nello sport il lato psicologico e l’approccio mentale alle sfide è fondamentale, trovare così solidità e consapevolezza sarà decisivo per non disputare un anonimo finale di stagione. L’obiettivo playoff, dichiarato a inizio anno è stato raggiunto, ma tra mille peripezie e con le correzioni effettuate in corso dell’organico, adesso al completo la Fortitudo può dare molto di più di quello che fatto finora.

Filippo Mazzoni