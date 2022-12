Fortitudo, Davis e Biordi sono sotto esame

di Filippo Mazzoni

Grandi manovre in Fortitudo. Dopo la riunione nei giorni scorsi tra coach Luca Dal Monte e la società presieduta da Valentino di Pisa, anche il mercato della Fortitudo prende quota. Niente spese folli, niente over budget per la Effe che prima di firmare deve prima far posto economicamente e nel roster a possibili nuovi acquisti.

Il budget stanziato a inizio stagione dalla Fortitudo è già stato tutto speso dopo il mercato estivo per cui prima di comprare si deve vendere, o comunque liberarsi di contratti onerosi per riuscire ad avere margini di manovra su di un mercato in pieno fermento.

Il più vicino alla partenza è Ygor Biordi. Per il centro nativo di San Marino c’è un’interessante proposta da parte dell’Andrea Costa Imola che per lui ritaglierebbe un posto da protagonista nel campionato di serie B.

Attualmente il giocatore sta valutando l’offerta del club biancorosso e potrebbe a breve far parte della rosa a disposizione di coach Federico Grandi.

Altro sicuro partente in casa Fortitudo è l’ala Steven Davis. Il lungo americano complice un difficile avvio di stagione e l’infortunio che lo ha tolto di mezzo per un mese, non ha in effetti mai convinto. In società si attendeva probabilmente solo che i tempi fossero maturi per muoversi sul mercato, con Davis sarà tagliato.

La partenza di Biordi e quella di Davis permetterebbero alla società di risparmiare sul monte ingaggi, sforato a inizio stagione con scelte non del tutto produttive, e di muoversi a sua volta in entrata.

Il primo obiettivo è un esterno straniero. Con il taglio di Davis si libera un posto nello scacchiere biancoblù e così in casa Fortitudo ci si è messi in moto alla ricerca di un elemento comunitario oppure di un americano vistato che possa completare il reparto degli esterni. Con Nazzareno Italiano ormai più adatto a giocare come ala forte che a giostrare da ala piccola, la Effe ha necessità di allungare il backcourt, con il solo Alessandro Panni a cambiare playmaker-guardia, vista l’assenza anche per infortunio delle prossime due sfide di Pietro Aradori infortunato.

Un’occhiata a quel che accade alle altre squadre. A Udine esonerato Matteo Boniciolli. Il suo posto in panchina sarà preso da Carlo Finetti.