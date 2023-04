Fortitudo, Di Pisa non fa sconti: "Thornton ha superato il limite"

"La situazione con Marcus Thornton è ormai compromessa". Non lascia spazio a ripensamenti e a conciliazione il presidente della Fortitudo Valentino di Pisa, che intervenuto all’interno della trasmissione radiofonica ’Vitamina Effe’, ha chiarito la situazione della guardia americana. "I comportamenti extrasportivi di Thornton non sono piaciuti e hanno portato alla scelta di sospenderlo – conferma Di Pisa –. Una decisione doverosa perché c’è stata una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e non solo. Non è stata una scelta tecnica, ma sarebbe stato peggio se non avessimo dato una risposta". Sabato sera Thornton aveva lasciato il ritiro e dopo lo scarso rendimento in campo e i soli 10’ giocati causa infortunio, aveva oltretutto disertato, il lunedì la visita di controllo alla fascia del piede destro che lo aveva bloccato con Torino. Messo fuori squadra, la Fortitudo potrebbe adesso far valere la giusta causa per rescindere il contratto con l’americano. "Stiamo aspettando una giustificazione. Questo è qualcosa su cui non possiamo passarci sopra; la società farà i suoi errori ma sta cercando di mantenere i propri impegni. Noi abbiamo pagato 700 mila euro di debiti in sospeso, questo va riconosciuto". Difficile ricucire lo strappo con Thornton la Fortitudo vista anche la situazione dell’organico, fuori Alessandro Panni e Pietro Aradori, si sta guardando intorno potendo tesserare un giocatore in vista dei playoff. "Stiamo valutando, nei limiti del nostro budget e delle possibilità che ci sono, in questa stagione c’è stata anche una certa dose di sfortuna, cercheremo una operazione sempre se ci saranno le condizioni".

Una Fortitudo che non pensa già alla prossima stagione, ma vuole onorare il campionato, pensando di potere recitare un ruolo da outsider nei playoff. "Sono convinto che il nostro sia un buonissimo roster, ci sono stati atteggiamenti sbagliati e partite affrontate in malo modo, questo sì. Sarebbe bello essere la mina vagante, ma con questa sfortuna abbiamo un gruppo di giocatori veramente ristretto. Peccato per Thornton, ma è stato superato il limite. Devo dire che a Torino l’atteggiamento mentale è stato quello giusto". Poi il presidente, parla della posizione dei tifosi, che contro Milano prima e Torino hanno contesta nel primo quarto la squadra. "Dobbiamo solo ringraziarli per quello che hanno fatto; la squadra deve rispettarli per la fiducia che ci hanno sempre accordato. Ho visto la reazione nella gara casalinga con Milano, di vero orgoglio, dimostrando quanto la squadra possa valere". Di Pisa ha poi parlato di Dalmonte "ci parliamo abbastanza spesso, la sua conferma non è una scelta che dipende da me e poi è prematuro", di un Corsorzio allargato "stiamo valutando di modificare le modalità di adesione, applicando anche quote più piccole" e del possibile rivale playoff "per vicinanza preferirei Cento".

Filippo Mazzoni