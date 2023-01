Fortitudo, doppia sfida pugliese Coach Dalmonte senza Aradori

Inizia subito con due sfide ravvicinate importanti il 2023 della Fortitudo. Mentre la società sta lavorando sul fronte mercato, cedendo e poi firmando, senza movimenti over budget, per cercare di migliorare l’attuale assetto, coach Luca Dalmonte e la squadra stanno preparando la ripresa dell’attività. Dopo l’ultima sfida del 22 dicembre con Cento e la pausa natalizia, da mercoledì sera si torna a fare sul serio, con la sfida in programma alle 20,45 al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce con Nardò. E’ la prima della doppia sfida ravvicinata contro le formazioni pugliesi, visto che l’8 gennaio alle 18, Matteo Fantinelli e compagni torneranno in campo per ospitare San Severo al PalaDozza.

Nella doppia sfida con Nardò e San Severo mancherà Pietro Aradori infortunato e indisponibile, mentre continua il lavoro di gestione degli altri elementi che in questo periodo erano alle prese con problemi fisici. Ad eccezione dell’ala biancoblù, il resto della squadra dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro Nardò, anche se l’emergenza è ancora tutt’altro che superata, con Dalmonte chiamato più a fare il gestore che l’allenatore.

Intanto, sul fronte Coppa Italia di serie A2 sono già note 3 delle 4 partecipanti alla Final Four. Cremona ha superato Pistoia, Cento ha fatto altrettanto 68-66 su Treviglio e Cantù che ha invece sconfitto Udine 81-64. L’ultima squadra uscirà fuori dalla sfida tra Forlì e Torino in programma il 12 gennaio.

Filippo Mazzoni