Fortitudo, due settimane per inserire Vasl e Candussi

Fine settimana di riposo per la Fortitudo. La rinuncia ufficiale di Ferrara, cancellata dal campionato dalla Fip con la decisione del giudice sportivo che ha annullato tutte le partite degli estensi, lascia alla formazione di Luca Dalmonte due settimana a disposizione per preparare il ritorno in campo.

Niente partite, ma in palestra la squadra lavora sodo per riprendere condizione e morale e per integrare, nel migliore dei modi i nuovi arrivati Candussi e Vasl.

C’è tanto lavoro da fare in casa Fortitudo per preparare bene il finale di stagione, ultime due sfide della prima fase, sfide della seconda e successivi playoff.

Lo sa benissimo coach Dalmonte che incassata la fiducia della società, anche se rumors di mercato parlavano di un possibile cambio non concretizzato con Giancarlo Sacco per altro appena ufficializzato come senior assistant a Udine, si è messo al lavoro con il suo staff per preparare nel migliore dei modi la squadra per la parte finale della stagione.

Intanto l’ufficializzazione dell’annullamento del match di lunedì con Ferrara, ha portato la Fortitudo ad annunciare le modalità di rimborso per coloro che avevano già acquistato il biglietto. Chi ha acquistato i tagliandi su Vivaticket, potrà chiedere il rimborso sulla stessa piattaforma, chi invece li aveva acquistati al Fortitudo Store dovrà recarsi da martedì sempre in via Riva Reno con l’originale dei biglietti acquistati.

La nuova classifica: Forlì 36, Pistoia e Cento 30, Udine 24, Cividale e Fortitudo 22, Rimini, Nardò e Chiusi 18, Mantova 16, Chieti 14, San Severo e Ravenna 12.

Filippo Mazzoni