Fortitudo e Torino con tanti rebus

Con il reparto degli esterni ancora da registrare, Matteo Fantinelli in fase di recupero, ma ancora in forse, Alessandro Panni non al meglio della condizione e Miha Vasl a corto della condizione e da inserire al meglio nei meccanismi di squadra, la Fortitudo si appresta a scendere in campo, domani pomeriggio alle 18 al PalaDozza nella prima giornata della seconda fase del campionato. Osso subito duro per la Effe, che si trova di fronte una Torino che ben guidata da un coach di grande esperienza e qualità come Franco Ciani ha il migliora attacco di tutta la serie A2.

Se Atene piange, Sparta non ride, visto che anche in casa piemontese si deve fare i conti con un organico non al meglio. Tra gli ospiti sarà infatti assente Federico Poser, per una infezione virale acuta, ma mancherà soprattutto Niccolò De Vico per qualità ed esperienza sicuramente il giocatore più pericoloso di Torino.

Sul fronte biglietti continua la prevendita della sfida di domani, con una discreta partecipazione di pubblico. In Fortitudo si punta a confermare le medie della prima parte della stagione, tenendo conto che, per questa fase ad orologio, valgono ancora gli abbonamenti stagionali sottoscritti.

Filippo Mazzoni