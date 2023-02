Fortitudo, è una sfida che vale doppio

Non sarà forse la partita dell’anno, ma il confronto che attende questa sera, alle 20.30 al Palasport Flaminio di Rimini, la Fortitudo è di quelle che possono decidere, in un senso o nell’altro, la stagione di una squadra. Rinfrancata dal bel successo di una settimana fa con Udine, la Flats Service di Luca Dalmonte sesta in classifica, affronta Rimini, squadra che attraversa un periodo particolarmente positivo e che è la più immediata inseguitrice di Matteo Fantinelli e compagni. Vincere in riviera vorrebbe dire portarsi a +4 e con il vantaggio nello scontro diretto su una avversaria e quindi iniziare la doppia sfida esterna consecutiva, domenica prossima è in programma la trasferta di Chieti, nel migliore dei modi.

"Ci attende una partita molto importante, lontana dall’essere decisiva, ma certamente molto importante – esordisce coach Luca Dalmonte nel presentare il confronto di questa sera – Rimini all’inizio ha pagato dazio nel debutto con tanti giocatori che avevano conquistato la promozione e che dovevano adeguarsi alla nuova categoria. Adesso sono cresciuti, sono allenati molto bene e hanno trovato gerarchie molto solide aggiungendo un giocatore esperto come Landi".

Sarà un clima caldissimo quello del Palasport Flaminio già tutto esaurito per l’atteso confronto di questa sera, con la Fortitudo seguita da circa 400 tifosi. Parlando della sfida in campo, coach Dalmonte analizza con attenzione i numeri di Rimini: "I numeri dicono che Johnson e Ogbeide sono i protagonisti, ma non pensiamo che siano loro le uniche criticità, con Tassinari e Anumba, in grado di dare loro tanto. Dovremo avere le idee chiare su cosa fare e nel non concedere loro situazioni facili evitando di subire contropiedi, rimbalzi d’attacco e tiri da tre punti".

Un confronto quello da una parte tra Johnson e Ogbeide e dall’altra tra Thornton e Davis che Dalmonte non vuole inquadrare come un duello solo tra i 4 giocatori.

"Le statistiche parlano per i due giocatori di Rimini, ma sarebbe riduttivo parlare di una sfida tra loro e i nostri due americani, ogni cosa deve essere contestualizzata, evitiamo di parlare di duelli diretti, questo è uno sport di squadra. La sfida con Rimini è la partita con più valore, di quelle che abbiamo nel nostro calendario, ed è la più difficile per una serie di motivi, legati al valore dell’avversario".

Se le cose dovessero per altro mettersi male per la Effe, allora la truppa di Luca Dalmonte, dovrà fare attenzione anche alla differenza canestri, (+15 per la Effe con l’83-68 del 13 novembre scorso) che potrebbe essere decisiva in caso di un arrivo a pari punti delle due squadre.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Caforio, Almerigogna e Morassutti. Radio & Tv - Diretta in chiaro su E’ Tv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna) e in chiaro in streaming su e-tv.it. Diretta streaming su LNP Pass, radio su Nettuno Bologna Uno e registrata martedì alle 22.45 su Trc.