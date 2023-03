Fortitudo, la speranza Candussi

Sarà un PalaDozza da tutto esaurito per quella che, per tanti motivi è la gara dell’anno, almeno per quel che riguarda la stagione regolare della Fortitudo. Continua spedita, al Fortitudo Store di via Riva Reno, la vendita dei biglietti in previsione della sfida di domani contro Forlì.

La rivalità, sempre molto accesa tra tifosi della Effe e quelli romagnoli, oltre a far drizzare le antenne alle forze dell’ordine per prevenire episodi extrasportivi, ha riacceso l’entusiasmo del pubblico biancoblù. Se non sarà tutto esaurito poco ci manca, con il Madison di piazza Azzarita che sarà, una volta ancora, pronto a spingere la Effe a una vittoria che vorrebbe dire playoff.

Un successo contro Forlì, prima e che non ha nulla da chiedere all’ultima sfida di stagione regolare, garantirebbe alla formazione di Luca Dalmonte il sesto posto e l’accesso alla fase a eliminazione diretta al di là di quello che sarà il risultato della seconda fase del campionato con le 6 sfide in programma contro le formazioni dell’altro girone il Verde.

Oltre alla rivalità storica tra le due squadre, la presenza degli ex Martino sulla panchina e Cinciarini in campo a guidare i romagnoli, mettono ancora più interesse a una sfida che vale tanto per la Effe, ma emotivamente molto anche per Forlì.

Sul fronte squadra assente Miha Vasl, è ancora fermo per la riacutizzazione di pregressa sciatalgia. Il play-guardia sloveno prosegue nel suo percorso di recupero e deve rimandare l’esordio con la canotta Fortitudo, con la speranza di essere pronto per l’inizio della seconda fase.

Nei giorni scorsi la Effe ha dovuto fare i conti anche con lo stop, temporaneo, di Francesco Candussi. Il centro ex Verona ha riportato un ematoma alla coscia destra, in seguito a una contusione riportata nel match con Pistoia. Le condizioni di Candussi sono monitorate quotidianamente, ma c’è un certo ottimismo in casa Fortitudo. La speranza è che il giocatore nativo di Palmanova possa recuperare in tempo per il confronto con Forlì.

Filippo Mazzoni