Fortitudo, l’attacco nelle mani di Thornton

di Filippo Mazzoni

Lavori in corso in casa Fortitudo. In attesa si sapere se e come la società deciderà di tornare sul mercato, al momento appare difficile che si possa pensare a qualche ritocco della rosa, senza prima provvedere ad altrettante partenze, coach Luca Dalmonte continua a lavorare con gli elementi che ha a disposizione.

Tra assenti per infortunio e acciaccati il tecnico imolese è ancora una volta costretto più a fare più il gestore che l’allenatore, valutando, di giorno in giorno, la condizione del gruppo.

La sicura assenza di Pietro Aradori nelle prime sfide del nuovo anno, 4 gennaio in casa di Nardò, l’8 al PalaDozza con San Severo priva Dalmonte di una pedina fondamentale nel proprio scacchiere e lo costringe a variare, in base alle esigenze dell’organico, l’assetto della squadra.

Senza Aradori, il coach biancoblù si trova con gli esterni contanti Fantinelli, Thornton e Panni, con Italiano che verrà probabilmente riportato nel ruolo di inizio stagione di ala piccola e con Davis, Cucci e Barbante sottocanestro.

Non è da escludere che nelle rotazioni della Effe possa tornare anche Paci, più difficile invece Biordi, con i due spesso e volentieri rimasti a vedere i compagni di squadra. L’assenza di Aradori è un problema anche dal punto di vista realizzativo, visto che mancheranno i 15 punti di media a partita. Per riuscire a superare le difficoltà servirà che tutti gli elementi facciano un passo in più sia difensivamente tornando a innalzare qual muro che tanto bene aveva funzionato in avvio di stagione, ma anche offensivamente dove soprattutto Marcus Thornton (nella foto Schicchi) e Davis dovranno iniziare a fare gli americani a tutti gli effetti.

Finora le prestazioni di Thornton sono state ondivaghe tra alti e soprattutto bassi, adesso serve molto di più da lui che a tutti gli effetti diventa la prima punta dell’attacco della Fortitudo. Discorso molto simile per Steven Davis che finora ha invece completamente deluso.

L’ala è il lontano parente del giocatore visto nella passata stagione a Biella dove aveva dimostrato ottime qualità realizzative e una discreta propensione ai rimbalzi. Alla sfida del 4 gennaio manca ancora una settimana, ecco così che oggi pomeriggio la Fortitudo ha organizzato uno scrimmage, a porte chiuse, con Rimini. Fantinelli e compagni potranno affrontare un test utilissimo per trovare valide alternative tecnico-tattiche in attesa della ripresa.