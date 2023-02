Fortitudo, l’avventura di Davis è al capolinea

Tre indizi fanno una prova sia nei romanzi gialli di Agata Christie che per la Fortitudo. Le sconfitte rimediate nell’ultimo periodo suonano come un campanello di allarme in casa Flats Service. C’è qualcosa che non va, con un tarlo che sembra logorare dall’interno la società che non riesce a trovare pace, quando si dovrebbe far sistema per lasciarsi alle spalle uno dei momenti più difficili e proiettarsi verso i playoff, da conquistare nelle ultime 3 sfide di stagione regolare, per non correre il rischio di giocarsi tutto nella seconda fase ad orologio.

Anche a Ravenna la squadra è partita malissimo regalando un tempo agli avversari per poi compiere o tentare una clamorosa rimonta nella ripresa, sbattendo per altro contro una Ravenna più volitiva. Magnanimamente la Fortitudo ha deciso di regalare punti a tutte le pericolanti con Chieti, Mantova e Ravenna che a turno hanno ringraziato.

Gli acquisti di Thornton e Davis, quest’ultimo a un passo dai saluti sono stati sbagliati, ma anche gli italiani in questo scorcio di stagione non hanno reso per quello che era lecito attendersi.

La Fortitudo non sarà la corazzata capace di ammazzare il campionato, ma neppure la brutta copia che troppo spesso dimostra di essere. Finora chi ha fatto da parafulmine è coach Luca Dalmonte, ma le sue parole nel dopo Ravenna, sono state chiarissime.

"Non è accettabile giocare così i primi 20’ – ha tuonato il tecnico imolese – dobbiamo capire se vogliamo essere quelli del primo o del secondo tempo".

Parole che non lasciano dubbi di interpretazioni, come a sottolineare che tutti, giocatori, staff tecnico, ma anche società si debbano prendere le proprie responsabilità per togliersi da una situazione, non compromessa, ma difficile. Serve serenità, una buona dose di autostima, che potrebbe arrivare anche grazie al mercato visto l’arrivo e il positivo esordio di Candussi, ma soprattutto la voglia di marciare tutti nella stessa direzione. Sui tifosi, tantissimi anche a Ravenna, c’è poco da dire. Il calore della Fossa non è mancato, anche se si sono sentiti forti e chiari i giustificati mugugni nei confronti di una squadra troppo ondivaga e prigioniera di se stessa. In Fortitudo gli alibi sono finiti adesso servono punti e prestazioni.

Filippo Mazzoni