Fortitudo, l’obiettivo è recuperare Fantinelli

Prosegue la preparazione della Fortitudo in vista della sfida di domenica, al PalaDozza, contro Torino. Dopo lo scrimmage a porte chiuse con la Virtus Imola di Luca Dalmonte anche oggi affina la preparazione in vista della sfida che aprirà la seconda fase del campionato della Effe, inserita nel girone Blu. Si continua a monitorare quotidianamente la situazione di capitan Matteo Fantinelli (foto) anche se in casa Fortitudo si nutrono buone speranze di riaverlo a disposizione. Oltre a Fantinelli rimangono sotto osservazione le solite criticità che riguardano Thornton e Alessandro Panni. Tutto ciò senza dimenticare che c’è Miha Vasl da recuperare dal punto di vista fisico. Tanto lavoro in palestra, ma anche tanto lavoro per lo staff medico, con la speranza di riuscire a recuperare tutti gli elementi in questa seconda fase per essere, finalmente al completo per l’inizio dei playoff.

Filippo Mazzoni