Fortitudo nel massimo campionato in tre stagioni La promessa di Gentilini, numero due del Consorzio

La Fortitudo deve tornare in serie A nei prossimi tre anni. E’ questa una delle sintesi della lunga intervista che l’amministratore dell’azienda Flats Service, attuale primo sponsor dell’Aquila, e vice presidente del Consorzio Fortitudo Matteo Gentilini ha rilasciato alla trasmissione "Vitamina Effe", in onda su Radio Nettuno, condotta da Giacomo Gelati con Mario Giuliante e Michele Fiorenza.

Con altrettanta franchezza l’imprenditore bolognese e tifoso biancoblù ha ribadito che questa stagione servirà soprattutto per aggiustare i conti dovendo sistemare i debiti del passato. La chiarezza paga sempre anche quando è un po’ scomoda dato che tra le righe si può leggere come la società del presidente Valentino Di Pisa non agirà sul mercato più per ragioni di portafoglio che per il fatto che non ci sia una effettiva necessità dal punto di vista tecnico.

Il prossimo impegno in agenda è fissato per domenica quando al PalaDozza arriverà Udine, un club che in questi anni ha speso tanto senza ottenere la tanto desiderata promozione e che ha provveduto a un cambio in panchina affidando la squadra al vice di Matteo Boniciolli, Carlo Finetti. In ogni caso questo incontro è delicato per entrambi i club, la Fortitudo deve vincere per consolidare il sesto posto, mentre i friulani devono recuperare il terreno perduto per avere vita un po’ più facile nei playoff.

Massimo Selleri