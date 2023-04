Fortitudo, operazione recupero Quattro gare per la griglia playoff

di Filippo Mazzoni

Un mese per preparare i playoff e si spera, per lasciarsi alle spalle infortuni e mala sorte. Il ko subito a Piacenza, fa allontanare, quasi definitivamente la Fortitudo da uno dei primi due posti e dal possibile vantaggio del fattore campo nei quarti di finale. Con 4 sfide da giocare, ma Torino, Cividale, Milano e Udine distanti, la Fortitudo può in effetti arrivare solo quinta o sesta, una posizione che la porterebbe a essere undicesima o dodicesima nel ranking playoff incrociando la propria strada, allo stato attuale delle cose con Cento (quinta contro dodicesima) oppure Pistoia (sesta contro undicesima). Fosse così, il girone di qualificazione dal primo al sesto posto è ancora tutto da definire, sarebbero in ogni caso due incroci interessanti per la Fortitudo, sia la vicinanza geografica, sia per i rapporti con le tifoserie avversarie.

Perse le prime sfide del girone dopo le brutte prove con Torino e Piacenza, le prossime quattro sfide di seconda fase che la Fortitudo si trova di fronte saranno in effetti solo utili a preparare i playoff a cui ci si augura di non dovere continuare a fare i conti con una situazione di infermeria che non è mai svuotata, ma anche con idee molto più chiare su quello che la squadra deve fare in campo. L’ultimo infortunio riguarda, purtroppo ancora Matteo Fantinelli.

Per il play, a Piacenza è arrivato, a inizio terza frazione, l’ennesimo stop. Stavolta a bloccarlo è stato un fastidioso dolore alla schiena che lo ha costretto a saltare la parte finale. In questi giorni le condizioni fisiche saranno rivalutare con i dovuti accertamenti: la speranza è di riuscire a recuperarlo in tempo già per il prossimo impegno della fase a orologio e comunque di aver pronto sia il capitano che gli altri per i playoff. Proprio in previsione della prossima sfida, in programma il 19 aprile contro l’Urania Milano, da quest’oggi sia nello Store di via Riva Reno, sia online sul circuito Vivaticket, saranno in vendita i biglietti.