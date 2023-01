Fortitudo, prova incolore e secondo ko di fila

FORTITUDO

72

UEB CIVIDALE

75

FLATS SERVICE : Fantinelli 6, Thornton 5, Aradori 15, Davis 19, Barbante 4; Panni 7, Italiano, Cucci 16; Biordi ne, Bonfiglioli ne, Natalini ne, Niang ne. All. Dalmonte.

UEB CIVIDALE: Pepper3, Rota 24, Mouaha 5, Dell’Agnello 14, Miani 9; Nikolic 9, Battistini 5, Cassese 6, Micalich; Barel ne, Clarke ne. All. Pillastrini.

Arbitri: Foti, Cappello, Roiaz.

Note: parziali 12-15, 32-35, 50-55. Tiri da due: Fortitudo 2141; Cividale 1626. Tiri da tre: 517; 1236. Tiri liberi: 1520; 77 . Rimbalzi: 36; 31.

di Filippo Mazzoni

Seconda sconfitta consecutiva, e secondo ko stagionale al PalaDozza per la Fortitudo, che come all’andata cade di fronte a Cividale. Vince con merito la formazione friulana, diretta dall’ex Stefano Pillastrini, giocando una pallacanestro essenziale e pulita. E che, nonostante rinunci alla sua punta di diamante Clarke, trova in capitan Eugenio Rota il grimaldello con cui scardinare il Madison di piazza Azzarita.

Quella della Fortitudo è stata invece una prova decisamente incolore: male al tiro, ma soprattutto poca energia fisica e mentale messa in campo, con Cividale a dettare i tempi della sfida e la Effe spesso e volentieri rincorrere gli avversari.

Si salvano un buon Cucci , un Davis comunque positivo e Aradori, che finché ha retto è stato tra i pochi a trovare la via del canestro. La prima del nuovo main sponsor Flats Service non è così bagnata da una vittoria per la formazione di Luca Dalmonte, che con questo ko vede allontanarsi in maniera quasi decisiva le prime cinque.

Con questo successo Cividale si porta infatti a +4 e con scontri diretti a favore nei confronti di una Fortitudo che adesso, più che a riagganciare il treno di chi la precede, deve iniziare a guardarsi alle spalle.

Dopo una buona partenza (6-2 e 9-4 in apertura di match), la Effe si blocca, impantanata nella difesa di Cividale che trova coraggio dai punti di Dell’Agnello. Thornton non è in serata, Barbante e Italiano proprio non girano.

A tenere su la formazione di Dalmonte sono così i canestri di Aradori, i rimbalzi di Fantinelli, il discreto apporto di Cucci e l’energia di Davis. All’intervallo Cividale guida comunque 32-35.

Alla ripresa del gioco, 9 punti di Davis tengono a galla una Fortitudo, che con Cucci riporta il punteggio sul 50-50, ma gli 11 punti di fila di uno scatenato Rota rilanciano Cividale avanti 50-55. I friulani toccano il massimo vantaggio sul +12, 57-69 al 34’.

Dalmonte prova a scuotere la squadra con due timeout consecutivi, anche il PalaDozza si scalda, ma il tentativo di rimonta si ferma sul -3 e alla fine a fare festa sono Cividale e gli oltre 200 tifosi giunti a Bologna dal Friuli.

Le altre gare: Cento-Ferrara 84-65, Ravenna-Forlì 67-78, Chieti-Mantova 80-72, Pistoia-Nardò 98-77, Chiusi-San Severo 94-79, Udine-Rimini 81-80.

La classifica: Forlì, Cento e Pistoia 28, Udine 24, Cividale 22, Fortitudo Flats Service Bologna 18, Rimini, Nardò e Ferrara 16, Mantova e Chiusi 14, Ravenna e San Severo 10, Chieti 8.