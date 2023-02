Fortitudo sempre sull’ottovolante È un gruppo che non ha equilibrio

Normalità questa sconosciuta. La stagione della Fortitudo continua a essere un’altalena tra alti e bassi, tra vittorie e prestazioni che fanno stropicciare gli occhi e sconfitte che lasciano nello sconforto il popolo biancoblù.

La normalità non sembra proprio essere di casa in un ambiente che vive di eccessi, meglio di picchi in positivo e, è il caso di domenica con Chieti, in negativo. Se da un lato la roboante vittoria con Udine e il successo di misura, ma meritatissimo contro Rimini avevano messo in mostra una Fortitudo solida e quadrata, il ko in terra abruzzese costituisce un pericoloso passo indietro per la formazione di Luca Dalmonte. Nel dopo partita di Chieti il coach ha dichiarato di essere stato soddisfatto dell’impegno della squadra, capace di rimontare dal -13 di inizio ripresa e di portarsi avanti a 5’, poi incapace di gestire in maniera più lucida il finale. Quella di Dalmonte è sembrata, e forse lo era, una difesa di ufficio nei confronti dei giocatori, e tale deve essere considerata.

In realtà la Effe è mancata negli americani, male Thornton peggio Davis, nel supporting cast, Barbante e Panni sottotono, ma in parte anche negli uomini principali non in grado di incidere come gli si chiede e come spesso hanno dimostrato di poter fare. Una prestazione da dimenticare al tiro, ma anche in regia, troppo farraginosa la manovra e in affanno al rimbalzo con Ancellotti e l’esterno Roderick (tripla doppia per lui) a dominare.

Non è che dopo Rimini la Fortitudo fosse diventata la favorita alla promozione e nemmeno che dopo la sconfitta di Chieti sia diventata una squadra da zona playout. La verità è che la squadra deve trovare ancora i giusti equilibri. Perdere al cospetto di un’avversaria apparsa volitiva, ma povera di qualità, come Chieti, con tutto il rispetto per gli abruzzesi, brucia.

Domenica contro Mantova servirà la vera Fortitudo anche perché alle spalle Rimini e Nardò si sono rifatte sotto e un nuovo scivolone potrebbe essere pericoloso per la classifica.