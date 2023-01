Fortitudo, si cambia: Paci finisce a Rieti

di Filippo Mazzoni

Si muove il mercato in uscita della Fortitudo. Il centro Paolo Paci, ormai fuori dalle rotazioni di coach Luca Dalmonte è già sulla strada di Rieti. La notizia già anticipata la scorsa settimana si è concretizzata in questi giorni con il passaggio dell’ex Urania Milano alla formazione laziale. Per scelta tecnica Paci era ormai relegato in panchina insieme a Biordi, due esuberi che la Fortitudo stava cercando di piazzare sul mercato di A2 o di B. Dopo il negativo apporto di questo avvio in cui era partito titolare, il giocatore è finito in panchina. I numeri del trentaduenne centro parlano di 2,6 punti e 2,5 rimbalzi a partita con una media, ben al di sotto di quelle che erano le aspettative, quando in casa Fortitudo si puntava su di lui come titolare. La crescita di Simone Barbante e la conferma di Valerio Cucci hanno ridotto i minuti a disposizione del giocatore. Ecco così che, avviata la settimana scorsa, in casa Fortitudo si è chiuso l’accordo con Rieti, riuscendo a risparmiare sull’ingaggio del giocatore e aprendo alla possibilità di un ritocco in entrata. Stando la crescita di Davis, che si deve confermare, già da domenica a Chiusi, quel che ha fatto vedere contro San Severo, in casa biancoblù si guarda con attenzione forse più a un esterno, che possa completare il reparto delle guardie che a un lungo.

Sul fronte squadra intanto la Fortitudo ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta in Toscana. Due vittorie consecutive sono un ottimo viatico, ma per rimanere agganciati al treno delle prime e arrivare in ottime condizioni fisico-mentali alla doppia fondamentale sfida con Cividale e Udine, servirebbe un nuovo successo, perché come usano spesso dire gli allenatori la sfida più importante è sempre la prossima e la prossima sfida della Effe si chiama Chiusi.