Fortitudo, straordinari in vista per Fantinelli

di Filippo Mazzoni

Mille dubbi e poche certezze. E’ una Fortitudo in cerca di risposte quella che domani alle 17 scenderà in campo al PalaGianni Asti di Torino per affrontare la Reale Mutua.

La formazione di Luca Dalmonte deve, purtroppo ancora una volta, fare i conti con gli infortuni e con un’infermeria che proprio non ne vuol saperne di svuotarsi. Domani con Torino mancherà sicuramente Alessandro Panni, ma la Effe rischia seriamente di dover fare a meno anche di Pietro Aradori.

Per Alessandro Panni, lesione muscolare di secondo grado al gemello mediale del polpaccio destro la stagione sembra ormai conclusa, anche se per fortuna è stato escluso la rottura del tendine d’Aachille, che vedendo l’infortunio sembrava possibile.

Stagione finita per Panni, difficile tra periodo di sosta e recupero vederlo in campo anche nei playoff. Discorso decisamente meno grave per Aradori che sempre durante la partita contro l’Urania Milano, ha accusato un risentimento muscolare della parete addominale.

La condizione di Aradori viene monitorata giornalmente con la speranza di averlo a disposizione il prima possibile, ma rimane in forte dubbio per il confronto di domani.

Se non altro Dalmonte recupera Valerio Cucci, allungando la rotazione dei lunghi e potendo spostare nel ruolo di ala piccola Nazzareno Italiano, capace indistintamente di giocare da tre o da quattro.

L’assenza di Panni crea però un buco nello scacchiere biancoblù che dovrà, gioco forza, essere riempito da un maggiore utilizzo di Thornton e Vasl, oltretutto se dovesse mancare anche Aradori.

Proprio dalla coppia di stranieri serve sia nelle prossime tre sfide della fase a orologio, sia soprattutto nei playoff, un miglior contributo, altrimenti in queste situazioni tutto diventa molto più difficile, per una Fortitudo che deve ritrovarsi e soprattutto deve ritrovare l’affetto dei propri tifosi.

Lo sciopero per un quarto della curva Schull, lo striscione, i fischi di metà partita, gli incitamenti a dare di più, sono stati finalmente ascoltati dalla squadra in un secondo tempo in cui Matteo Fantinelli e compagni sono scesi in campo con il piglio giusto.

Servono conferme perché una prova, o meglio una mezza prova, non basta e non può bastare per dire che la scintilla si è accesa. Risultato a parte, che per altro non guasta mai, è la prestazione, la grinta, la voglia quella che ci si attende da una squadra che ha talento, ma troppo spesso è apparsa avere poche idee.

Sempre domani sono in programma anche le altre due sfide del girone con Piacenza-Udine e Urania Milano-Cividale.

La classifica: Torino 12, Cividale 10, Urania Milano 8, Udine 6, Fortitudo 4, Piacenza 2.