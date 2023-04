Fortitudo, torna l’ottimismo Cucci e Panni recuperati

Poco più di 48 ore al ritorno in campo della Fortitudo. Si avvicina la sfida in programma di mercoledì, al PalaDozza, tra la Flats Service e l’Urania Milano e prosegue il lavoro di recupero degli acciaccati in casa biancoblù. Matteo Fantinelli, Valerio Cucci e Alessandro Panni migliorano giorno dopo giorno e c’è fiducia in casa Fortitudo di averli tutti e tre, non al top della condizione, in campo per il confronto che chiude l’andata del girone Blu di Pietro Aradori e compagni.

La classifica, anche se parziale evidenzia l’equilibrio del girone dove sono in effetti ci sono quattro squadre Torino, Cividale, Udine e appunto Milano, in grado di poter ambire ai primi due posti e quindi al vantaggio del fattore campo, nel primo turno dei quarti.

Per la Effe, anche se l’aritmetica lascia qualche chance, in ballo rimangono solo quinto o sesto posto in questa girone Blu.

Al di là di quello che sarà il risultato della sfida contro Milano è lecito attendersi un cambio di marcia nella prestazione da parte di una Fortitudo che sta deludendo. Sei sconfitte nelle ultime sette partite giocate testimoniano come nonostante un organico di esperienza e due innesti, Candussi in primis, di grande livello, la squadra continua a non girare, mancando di quella scintilla, come l’ha definita coach Dalmonte nel post partita con Piacenza, che possa accedere finalmente la stagione dell’Aquila.

Le altre gare: Cividale-Piacenza 78-74, Udine-Torino 64-75.

La classifica: Torino 12; Cividale 10; Milano 8; Udine 6; Piacenza e Fortitudo 2.

Filippo Mazzoni