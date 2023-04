Fortitudo, troppi ko Cancellato il test

Sconfitta e adesso incerottata. Non è stata una Pasqua positiva per la Fortitudo che dopo il ko di Piacenza. Ieri alla ripresa della preparazione ha dovuto fare i conti con una situazione di emergenza. A disposizione di coach Luca Damonte c’erano quattro elementi, Aradori, Italiano, Candussi e Barbante, tanto che si è deciso di annullare l’amichevole prevista per domani a Rimini. A riposo Valerio Cucci, Alessandro Panni, Matteo Fantinelli e Saliou Niang. Cucci ha accusato una lesione muscolare al retto femorale, della coscia destra da trauma contusivo. Panni ha un risentimento al muscolo soleo destro, mentre per Fantinelli si tratta di lombalgia acuta. Per i tre giocatori al momento fermi si parla di monitoraggio quotidiano, terapie e riabilitazione da rivalutare nel fine settimana. Per Niang continua la stagione travagliata con lo stiramento al muscolo soleo sinistro. Miha Vasl e Marcus Thornton continuano a lavorare a parte cercando di superare quelle criticità che ne limitano la condizione fisica.

Filippo Mazzoni