Fortitudo, un brusco risveglio a Chiusi

UMANA CHIUSI

75

FORTITUDO BOLOGNA

59

UMANA CHIUSI: Medford 26, Bolpin 8, Porfilio 3, Utomi 14, Bozzetto 8, Raffaelli, Martini 6, Raucci 8, Candotto 2, Braccagni ne, Possamai ne. All. Bassi.

KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 10, Thorton 2, Italiano 16, Davis 5, Barbante 2, Aradori 7, Cucci 17, Panni, Biordi ne, Natalini ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Moretti, Capurro, Tarascio.

Note: parziali 20-21, 39-37, 58-46 Tiri da due: Chiusi 2138; Fortitudo 1534. Tiri da tre: 925; 521. Tiri liberi: 610; 1416. Rimbalzi: 36; 33.

CHIUSI (Siena)

Una brutta Fortitudo scivola pesantemente a Chiusi e fa un netto passo indietro dopo le belle prove e le vittorie di inizio anno con Nardò e San Severo. La formazione di Dalmonte, che ritrovava Pietro Aradori, non riesce a confermarsi dopo i successi e cede ai toscani, sprecando il +13 22-35 di metà secondo quarto e facendosi tramortire dal gioco e dalla pressione dell’Umana. Male al tiro, con una gestione che ha risentito dalla difesa e della pressione di Chiusi, la Fortitudo è apparsa la lontana parente di quella ammirata appena una settimana fa, ripiombando nella confusione e facendosi prendere dal nervosismo in una sfida attesa come una nuova riprova e che invece ha messo in mostra una squadra in affanno.

Un netto passo indietro per la Effe dove Davis era atteso da una conferma, ma lo si è visto in campo solo per 12’, Panni non è riuscito né al tiro né in regia a dare una mano alla squadra e dove Thornton ha sparato per tutta la sera a salve con un 110 al tiro che la dice tutta sulla sua prova.

Si salvano Italiano per la grinta che ci ha messo in campo, anche troppa visto il fallo antisportivo nel terzo quarto e il tecnico, con relativa espulsione nel quarto, e Cucci che con 17 punti e 7 rimbalzi è stato decisamente il migliore nella Fortitudo, per il resto è stata una giornata da dimenticare in fretta.

Una Fortitudo che all’inizio è piaciuta a coach Luca Dalmonte e che poi si è persa. "Abbiamo interrotto il flusso che ci ha accompagnato nei primi 15’, rallentando i possessi contro i loro cambi, e poi devo dire che oggi le percentuali al tiro non ci hanno sorretto – conferma il tecnico biancoblù –. Sono questi i 2 punti fondamentali che spiegano i 59 punti realizzati e la sconfitta".

Dopo un parziale favorevole per la Effe è arrivato il ko, che lascia tanto amaro in bocca.

"Dal +13 alla sconfitta? Mi rifiuto pensare a un calo mentale, sicuramente ci siamo troppo innervositi, pensando troppo e non rimanendo radicati con i piedi per terra all’interno della sfida".

Le altre gare: Cividale-Pistoia 65-58, Nardò-Ravenna 85-89, Ferrara-Rimini 75-85, Cento-Udine 76-65, Forlì-Chieti 83-76, San Severo-Mantova 68-76.

La classifica: Pistoia, Forlì e Cento 26; Udine 22; Cividale 20; Fortitudo 18; Rimini, Nardò e Ferrara 16; Mantova 14; Chiusi 12, San Severo e Ravenna 10; Chieti 6.

Filippo Mazzoni