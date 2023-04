Fortitudo, un motivo per sorridere È ok l’asse Fantinelli-Candussi

Andati i primi quattro posti del girone, ormai irraggiungibili, la Fortitudo prova a girare pagina, lasciarsi alle spalle il ko con Torino e ripartire, di nuovo.

La sfida di domenica ha messo in mostra qualche importante passo avanti, ma confermato anche le criticità di una squadra, non giovanissima e più soggetta agli infortuni. I lati positivi sono il rendimento dell’asse play-pivot Matteo Fantinelli-Francesco Candussi che sembra in effetti funzionare bene. Positivo il ritorno di Valerio Cucci, sempre il solito lottatore e utilissimo anche nel tiro da fuori, anche se la novità più interessante è l’aver finalmente visto in campo Saliou Niang. Viste le assenze di Alessandro Panni e Pietro Aradori, Luca Dalmonte ha gettato subito nella mischia il diciottenne con buone risposte in campo.

In campo a Torino si è vista una squadra che ci ha provato e che ha dimostrato di voler lottare fino a quando le energie l’hanno sostenuta. Dopo l’intervallo la squadra è calata vistosamente, facendosi riavvicinare e superare e staccare nell’ultima frazione.

L’infortunio che ha privato la Effe anche di Marcus Thornton, per altro ancora molto negativo nei 9’31’’ giocati, hanno costretto i compagni a un lavoro extra che alla fine ha tolto lucidità. Con Miha Vasl bene al tiro, ma malino in regia, Nazzareno Italiano cuore, ma anche tanta confusione e Simone Barbante positivo in attacco non sempre decisivo in difesa, la squadra continua ad alternare momenti positivi, con altri negativi.

Serve continuità di gioco e risultati per aumentare la propria autostima, ma anche un po’ di buona sorte in più perché, in termini di infortuni la stagione della Effe è stata molto travagliata.

Domani alle 17, rispolverando una tradizione che dura da anni, la Fortitudo svolgerà un allenamento, a porte aperte, al PalaSport di Molinella. Al termine dell’allenamento, si terrà la cena della squadra con gli iscritti del "Fortitudo Fans Club Molinella".

Filippo Mazzoni