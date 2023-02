Fortitudo, un pieno di tifosi per la classica gara con Rimini

Sarà una sfida da sold-out. Il posticipo di domenica sera tra Rimini e Fortitudo, in programma al PalaFlaminio, va verso il tutto esaurito, non solo per i 350 biglietti "bruciati" dai tifosi della Fortitudo, già ieri terminati, ma anche per il grande richiamo che ha la sfida con la Effe in Romagna.

Si toccherà o ci si avvicinerà quota 3mila, la capienza dell’impianto riminese, per un confronto che conferma per l’ennesima vola come la sfida con la Fortitudo sia per l’avversaria di turno la partita dell’anno. Sarà una gara fondamentale anche per la Fortitudo che vincendo con Rimini farebbe un passo decisivo verso l’aritmetica certezza dei playoff.

"Domenica è la partita più importante dell’anno. Vincere ci permetterebbe di staccare di 4 punti e con il vantaggio dello scontro diretto Rimini e fare un passo quasi certo per i playoff – conferma Valerio Cucci nell’intervista rilasciata al programma ’Vitamina Effe’ – la sfida contro Nardò è stato un primo crocevia importante".

Una vittoria al PalaFlaminio, lancerebbe la Fortitudo a 6 turni dalla fine della stagione regolare la Effe nei playoff, ma prima di sognare c’è da mantenere i piedi ben saldi per terra e concentrare i propri sforzi proprio per la sfida contra una Rimini galvanizzata dal buon momento, 3 vittorie nelle ultime 4 partite e dal confronto contro un’avversaria di blasone come la Effe, che punta ad essere la mina vagante dei prossimi playoff.

"Saremo scomodi per chi ci dovrà affrontare – conferma Cucci – i playoff sono un campionato a parte, dove devi vincere 9 partite per arrivare fino in fondo. Spero un giorno di poter contribuire a riportare la Fortitudo dove merita".

Tornando all’attualità, la squadra continua a lavorare al completo in vista della sfida con Rimini. Acciacchi a parte, gestiti come sempre con attenzione da Luca Dalmonte e dallo staff tecnico e medico della Fortitudo, la squadra dovrebbe essere al completo contro i romagnoli.