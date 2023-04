Fortitudo, uno spreco che può costare caro

di Filippo Mazzoni

La Fortitudo si butta via. Brutto passo indietro per la Effe che cade in casa contro Torino e saluta, quasi definitivamente, i primi due posti del girone, e quindi l’eventuale vantaggio del fattore campo nel primo turno di playoff. A -6 da Torino e Cividale le speranze nei prossimi 5 turni sono in effetti ridotte al lumicino. Un peccato mortale per la truppa di Luca Dalmonte perché dopo ave rincorso gli avversari per 26’ la Fortitudo sembra aver presto l’inerzia del confronto, salvo poi sbagliare, sempre, il colpo del ko, facendosi raggiungere nel finale dei tempi regolamentari e poi battere al supplementare da una Torino incerottata ma più volitiva di un’Effe troppo ondivaga e scellerata nelle scelte offensive. Torino mettere subito avanti la testa grazie alla vena realizzativa di Pepe e alla fisicità di Jackson e Mayfield. La Effe sprofonda fino a -11 sull’8-19, ma è l’accoppiata Fantinelli-Candussi, i migliori tra i bolognesi, a permetterla piano piano di risalire. La forbice del distacco si allunga e si accorcia, con la formazione di Dalmonte che grazie ad un efficace Vasl si riporta a-3 sul 28-31. La momentanea parità, sul 38-38 viene raggiunta per qualche secondo poco prima dell’intervallo, ma nel finale di frazione Torino torna avanti con Pepe.

Nella ripresa dopo aver rincorso per 26’ la Fortitudo mette la freccia. Il primo vantaggio biancoblù arriva sul 54-52. L’inerzia sembra dalla parte della Effe, ma Fantinelli e compagni non trovano mai il colpo del ko. Torino riesce così a non farsi staccare. A 23’’ dalla fine Pepe, top scorer della sfida con 24 punti, riporta in parità 80-80, poi la Effe, che nel finale tiene fuori, per scelta tecnica, Aradori, fin a ieri il suo principale terminale offensivo, sbaglia ancora, perdendo anche palla e rischiando di andare ko.

Per decidere il confronto serve così un supplementare dove Torino e brava e cinica, con la Fortitudo che invece fatica e butta via il tiro del pari con Thornton che perde palla. Sabato prossima nel turno prepasquale Fortitudo a Piacenza. Laconico coach Dalmonte che ammette le sue colpe e quelle della squadra, ma prova a svoltare subito. "C’è rammarico, comprendo il disappunto per la sconfitta, devo guardare avanti senza abbassare la testa. E’ necessario fin da martedì, alla ripresa degli allenamenti, trovare più continuità. Non sono stato in grado di spingere la squadra a giocare più in area, c’è stato poco equilibrio nella distribuzione dei tiri".