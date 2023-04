Assigeco Piacenza Fortitudo Bologna 91-73, biancoblù di nuovo ko

Piacenza, 8 aprile 2023 – La Fortitudo continua a zoppicare e cade, nel turno prepasquale a Piacenza battuta dall’Assigeco. Seconda partita del girone Blu, seconda fase o fase ad orologio che dir si voglia, e secondo ko per la formazione di Luca Dalmonte. Come contro Torino anche con Piacenza la Effe proprio non riesce a sbloccarsi, sconfitta ma soprattutto autrice di una prestazione negativa. Lasciamo stare la questione budget, ma sicuramente per l’esperienza e la qualità dei singoli la Fortitudo non ha nulla da invidiare a tante rivali. La squadra però sembra attanagliata da se stessa, quasi impaurita, o meglio con poca fiducia nei propri mezzi per riuscire a superare l’avversaria di turno.

Anche con Piacenza in effetti è bastato un primo “cazzotto” sferrato da Sabatini nell’ultimo minuto prima dell’intervallo, tripla e poi successivo canestrone da oltre metà campo a fil di sirena, e poi un break Assigeco di 13-2 ad inizio terzo parziale (dal 45-47 al 58-49) per sgretolare le certezze di una squadra troppo nervosa e che ha provato ad aggrapparsi più alle giocate individuali dei suoi leader tecnici, per altro con scarsi risultati visto che si salva il solo Aradori, che al gioco di squadra.

E’ vero anche che se la fortuna è cieca la Sfortuna ci vede benissimo, visto che proprio ad inizio ripresa nel momento decisivo del confronto, con la Effe che si era riportata avanti 45-47, coach Luca Dalmonte ha perso Matteo Fantinelli. Il capitano è un elemento condizionante nel gioco della Effe visto che né Vasl, da dimenticare la sua prova, né Panni discreto al tiro ma confusionario in regia, si sono dimostrati all’altezza della situazione.

Ecco così che a Piacenza contro una squadra che ma messo aggressività e determinazione, proprio le armi che sono mancate alla Effe, la barca biancoblù è di nuovo naufragata. Il ko con l’Assigeco preclude definitivamente le porte di uno dei primi due posti del girone alla Effe che adesso ha un mese di tempo davanti per cercare di riprendere tonicità, ma anche consapevolezza dei propri mezzi e affrontare, nel migliore dei modi i playoff.

Il tabellino

ASSIGECO PIACENZA 91 FORTITUDO BOLOGNA 73 ASSIGECO PIACENZA: Cesana 25, Miaschi 5, McGusty 22, Gajic 10, Pascolo 12; Soviero 5, Querci, Galmarini 3, Portannese 3, Sabatini 6; Gherardini ne, Joksimovic ne. All. Salieri. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Thornton 11, Aradori 20, Cucci 8, Candussi 7; Panni 10, Barbante 2, Italiano 6, Vasl 3; Bonfiglioli ne. All. Dalmonte. Arbitri: Bartoli, Cappello, Picchi. Note: parziali 24-24, 45-39, 70-59. Tiri da due: Piacenza 15/30; Fortitudo 14/31. Tiri da tre: 16/33; 11/27. Tiri liberi: 13/15; 12/19. Rimbalzi: 34; 34.