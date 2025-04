Basket A2, rinviata Fortitudo – Rimini

Bologna, 21 aprile 2025 - Il dolore, il rispetto e la partecipazione per la scomparsa di Papa Francesco. Anche lo sport si ferma per la scomparsa di Bergoglio e anche in basket non è da meno.

La FIP, anche su indicazione del CONI e d’intesa con le Leghe, dispone la sospensione di tutte le gare in programma nella giornata di oggi, 21 aprile 2025 e invita ad osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana.

Rinviata così anche Fortitudo-Rimini in programma questa sera al PalaDozza.

Al comunicato diramato dalla Federazione a fatto seguito quello della Fortitudo stessa che cha confermato la decisione della Fip, mentre al momento restano da definire data e orario del recupero, che saranno comunicati una volta concordati.

Ovvio che con il campionato che terminerà domenica prossima con la Effe impegnata a Livorno, e con i play-in in programma dalla prossima settimana, la sfida tra Fortitudo e Rimini sarà presumibilmente recuperata tra mercoledì e giovedì per permettere il corretto svolgimento dell’ultimo turno del campionato e il proseguo della seconda parte della stagione.