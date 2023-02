La Fortitudo cade a Chieti: Italiano fallisce il colpo del sorpasso

Italiano ha fallito il tiro della vittoria a fil di sirena

Chieti, 12 febbraio 2023 – La Fortitudo cade a Chieti in casa del fanalino di coda del campionato. Matteo Fantinelli e compagni cedono 58-57 al Caffè Mokambo al termine di una sfida tutta di rincorsa, ma che i bolognesi avevano riacciuffato nell’ultima frazione di gioco, prima di cedere nel concitato finale.

Buona cornice di pubblico al PalaTricalle, con circa 300 tifosi biancoblù scesi in Abruzzo per seguire Fantinelli e compagni.

L’inizio è tutto di Chieti avanti prima 11-5 e poi 17-9. Coach Dalmonte è costretto a fare subito i conti con i due falli in rapida successione di Barbante, ma anche a chiedere ben presto tempo per riordinare le idee dei suoi. L’ex Mastellari lancia infatti gli abruzzesi avanti 20-11, poi le triple di Aradori e Thornton riducono il gap della Effe.

Mastellari con altri 5 punti porta il vantaggio di Chieti in doppia cifra sul 27-17 ad inizio seconda frazione di gioco. La Fortitudo fatica al rimbalzo, non trova punti facili in contropiede, ma grazie alle conclusioni vincenti di Italiano e Fantinelli tornano a -4 sul 32-28. Il problema è che la squadra non riesce a girare nella costruzione del gioco con troppe palle perse, ben 8 dopo i primi 20’ e 13 complessive, con le proprie bocche da fuoco limitate dall’aggressiva difesa dei padroni di casa. Affiora un po’ di nervosismo anche se i tecnici a Dalmonte e Aradori, sono il frutto delle proteste per le pessime fischiate di una direzione di gara da dimenticare. All’intervallo Chieti avanti 38-30.

Nella ripresa Chieti tocca il massimo vantaggio sul 43-30 al 22’, poi i padroni di casa si bloccano completamente tant’è che al 35’ la Effe ha completato la rimonta portandosi avanti 47-50.

Chieti nel finale si riaccende e ribalta di nuovo il parziale e si porta avanti 58-53. La Fortitudo si ritrova nell’ultimo minuto di gioco: Aradori fa 1 su 2 dalla lunetta, Italiano infila la tripla del -1. Chieti ha il colpo del ko ma lo sbaglia, la Fortitudo ha l’occasione di portare a casa la vittoria, ma stavolta la tripla di Italiano non va a buon fine e la gioia finale è tutta per i padroni di casa.

Il tabellino

CHIETI 58

FORTITUDO BOLOGNA 57

CAFFE’ MOKAMBO CHIETI: Bartoli 2, Roderick 10, Jackson 13, Serpilli 12, Thioune; Mastellari 8, Reale, Ancellotti 13, Spizzichini; Febbo ne, Pichierri ne, Gjorgjevikj ne. All. Rajola.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 11, Thornton 9, Aradori 15, Davis, Barbante 2; Panni 4, Cucci 7, Italiano 9; Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Boscolo Nale, Pecorella, Bartolini.

Note: parziali 25-17, 38-30, 47-41.

Tiri da due: Chieti 15/35; Fortitudo 16/30. Tiri da tre: 8/30; 7/27. Tiri liberi: 4/6; 4/6. Rimbalzi: 41; 34.