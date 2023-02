Fantinelli e compagni chiamati a consolidare la buona posizione in chiave playoff

Bologna, 11 febbraio 2023 – Una Fortitudo in cerca di conferma scende in campo domani pomeriggio alle 18 a Chieti.



Seconda trasferta consecutiva per i biancoblù che arrivano in Abruzzo forti delle vittorie con Udine e Rimini e di un rinsaldato sesto posto, posizione che vale l’accesso sicuro ai playoff.



“Se pensiamo di approcciare la partita partendo dalla classifica siamo in direzione errata, non è da quello che si valuta la difficoltà che ci potranno essere contro Chieti – conferma coach Luca Dalmonte - Il nuovo assetto degli abruzzesi lo abbiamo visto, per altro vincente, solo negli ultimi 40’; hanno migliorato il talento sul perimetro con Roderick e solo proprio nell’ultima partita hanno giocato con lui e Jackson contemporaneamente in campo”.



Fortitudo quindi dovrà fare grande attenzione al fanalino di coda Chieti, anche se l’attuale posizione in classifica tranquillizza, e non poco Matteo Fantinelli e compagni.

Formazione al completo per coach Dalmonte, anche se anche questa settimana la squadra, a cui era lasciato un giorno in più di riposo, ha dovuto fare i conti con gli acciacchi cronici e le non perfette condizioni di alcuni dei proprie elementi.

Chieti Fortitudo Bologna, dove vederla

Arbitri – direzione di gara affidata alla terna composta da Boscolo Nale, Pecorella, Bartolini.

All’Andata – Vittoria della Fortitudo per 90-83 al termine di una sfida che aveva visto Chieti

Radio @ Tv - Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su radio Nettuno Bologna Uno, differita tv su TRC Bologna martedì 14 febbraio, alle 22.45.