Fortitudo Bologna Cividale, biglietti e dove vederla

Alcuni giocatori e una delegazione della Fossa consegnano le strenne al Gozzadini



Bologna, 21 gennaio 2023 – Sfida casalinga per la Fortitudo, da domani con il nuovo main sponsor Flats Service, che alle 18 al PalaDozza ospita Cividale nella quinta giornata di ritorno.

Sotto le Due Torri si sfidano quinta, i friulani, e sesta, la Effe, in graduatoria con punti che valgono doppio in chiave playoff.



Una vittoria, magari riuscendo a ribaltare il -5, 76-71 dell’andata, consentire alla formazione di Luca Dalmonte di sopravanzare in classifica proprio la squadra diretta dall’ex Stefano Pillastrini.

“Il tempo avanza e le partite assumono sempre più significati particolari – esordisce coach Luca Dalmonte – Affrontiamo Cividale, la quinta del girone Rosso, che in classifica ha una vittoria più di noi, e poi giochiamo in casa ed è la sfida dopo Chiusi”.



Il tecnico biancoblù lascia intendere come la trasferta di domenica scorsa sia stata maldigerita dalla squadra, che vuole tornare al successo, contro un’avversaria temibile. “Questi tre punti devono essere motivanti per l’approccio alla partita. Il campo sta confermando come Cividale stia facendo una stagione straordinaria. Giocano un basket essenziale, perfetto per le risorse tecniche e morali dei propri giocatori, guidati da una figura di grande valore come Pillastrini”.

Biglietti

La vendita dei biglietti sarà attiva, dalle ore 16:30, in Piazza Azzarita, oltre alla vendita online, sul circuito Vivaticket. Limitazioni – In base alle disposizioni emesse dalla Questura di Bologna il tratto stradale di via Calori compreso tra l’angolo con via Graziano, via Dolfi e l’angolo con Piazza Azzarita, via Ercolani, sarà interdetto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, con il contestuale divieto di sosta a tutti gli autoveicoli e motoveicoli tra le 14 e le 22.

L’intero ingresso di via Calori sarà riservato esclusivamente alla tifoseria ospite.

Consegnate le strenne al Gozzadini

Matteo Fantinelli, Nazzareno Italiano e Ygor Biordi, insieme a Marco Carraretto, hanno accompagnato una delegazione di ragazzi della Fossa dei Leoni per la consegna delle Strenne ai bambini del reparto oncologico Gozzadini di Bologna. Grazie ad AGEOP, che ha una sede proprio all’interno del day Hospital del reparto di oncologia pediatrica del policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, è stato possibile concordare ed organizzare un nuovo incontro tra alcuni componenti della squadra che hanno piacevolmente accompagnato i ragazzi della Fossa dei Leoni che si sono fatti carico della raccolta di un numero davvero elevato di scatoloni pieni di giochi.