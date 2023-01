Fortitudo Bologna Cividale 72-75: l’Aquila si arrende a un super Rota

La grinta di Alessandro Panni (foto Schicchi)

Bologna, 22 gennaio 2023 – Nei giorni del chiacchiericcio sulle possibilità di mercato biancoblù, inaugurate con la recente uscita dai giochi di Paolo Paci, il primo obiettivo della Fortitudo era comunque quello di rimettersi in carreggiata dopo la debacle senese di una settimana fa. Detto, ma non fatto: Cividale dell’ex coach Stefano Pillastrini espugna il PalaDozza 72-75, sulle ali di un Rota spettacolare, e si porta a +4 sui bolognesi, che domenica alle 17 torneranno in campo contro Udine.

Inizia sui binari dell’equilibrio la sfida per il quinto posto sotto la volta del PalaDozza, con Aradori a siglare dalla lunga il +5 e con Dell’Agnello nell’altra metà campo a strapazzare letteralmente Barbante: il lungo ospite ne autografa 7 di fila, prima del 2+1 di Pepper che al 5’ fa mettere la testa avanti alla banda di coach ‘Pilla’ (9-10 e 0-6 di parziale).

Cucci entra per provare a mettere la pezza nell’area difensiva e la Effe torna, dopo 3’ di attacchi convulsi e affrettati, a sbloccarsi grazie al lungo romano e con l’appoggio di Fantinelli (12-10): ma sull’altro fronte arriva Battistini ad orchestrare le operazioni di Cividale, che in pochi secondi imbrocca il parziale di 0-5 che chiude la prima frazione 12-15. Non è la più bella delle Fortitudo possibili, ma a piccoli passi i padroni di casa tornano a far girare il motore:

Aradori, Fantinelli e la danza di Cucci sul piede perno permettono a Bologna di ritrovare il vantaggio (18-15 e time-out Cividale). Tuttavia di rientro dal minuto di sospensione un Nikolic pressoché perfetto frena l’inerzia locale in rapida sequenza (9 punti consecutivi), ma la replica di Panni, Aradori e Thornton mantiene i biancoblù a una distanza minima (28-24).

Tripla di Miani e 8 punti ininterrotti di Rota: in men che non si dica Cividale prende in mano le redini del match e in 60” chiude il primo tempo sul punteggio di 32-35. Dopo la pausa lunga Barbante e Davis riavvicinano Bologna agli ospiti, ma è un fuoco di paglia che brucia in fretta, dato che Miani, Mouaha e Rota si caricano Cividale sulle spalle e aprono la forbice sul 38-44, sfruttando al meglio mismatch e tempestività.

Thornton e Davis replicano in rapida sequenza, ma Rota è indemoniato (quinta tripla del match) e si ripete dalla lunga: è nel momento di maggiore difficoltà difensiva di Bologna che Cucci tira fuori dal cilindro appoggio e tiro pesante che fanno pari e patta e obbligano Cividale al time-out (50-50). Ma è la grande soirée di un Rota immarcabile: piroetta e appoggio in area, tripla da 8 metri e friulani che chiudono il quarto sul 50-55. Cucci e Aradori provano a dare un’accelerata riparatoria alla Fortitudo, ma le difficoltà difensive emerse nei primi 30’ danno fiducia agli ospiti che con Cassese e Dell’Agnello centrano il +8 (55-63 e time-out Fortitudo): ennesima tripla di Rota, ennesima tripla di Cassese e Bologna sprofonda a -12 con Dalmonte che chiama un altro minuto di sospensione con ancora 6’ sul cronometro.

Per l’affannosa rincorsa finale la Effe si affida a Panni, Davis e Fantinelli, che toccano il -5, ma il pick’n’roll Rota-Miani e il gancio di Dell’Agnello rimettono le cose a posto. Bologna gioca la carta della pressione a tutto campo, ma i secondi sono troppo risicati per il miracolo. Al PalaDozza finisce 72-75. Domenica alle 17 arriva Udine: per ora il computo contro le friulane è un severo 0-3.

Il tabellino

FORTITUDO 72

CIVIDALE 75

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Biordi, Bonfiglioli, Thornton 5, Aradori 13, Natalini, Barbante 4, Panni 7, Fantinelli 6, Niang, Italiano, Cucci 16, Davis 19. All. Dalmonte.

UNITED EAGLES CIVIDALE: Miani 9, Cassese 6, Rota 24, Mouaha 5, Battistini 5, Barel, Clarke, Pepper 3, Micalich, Nikolic 9, Dell’Agnello 14. All. Pillastrini. Arbitri: Foti, Cappello e Roiaz.

Note: parziali 12-15; 32-35; 50-55.