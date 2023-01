Fortitudo Bologna San Severo 92-72, Davis e Fantinelli fanno volare l’Aquila

Steven Davis (Fotoschicchi)



Bologna, 8 gennaio 2023 – Secondo successo consecutivo per la Fortitudo che dopo Nardò conferma la tradizione favorevole con le formazioni pugliesi e batte ancora San Severo 92-72: con le 2 formazioni pugliesi è arrivato bottino pieno con 8 punti conquistati per la formazione di Luca Dalmonte.





Cabala a parte la cosa più importante per la Effe è aver riconfermato la bella prova di Lecce.

La Fortitudo arriva alla sfida con San Severo reduce della bella vittoria con Nardò, con la voglia di confermarsi e di rilanciare le proprie ambizioni playoff. Assente ancora Pietro Aradori, a bordo campo ad incitare i compagni, si rivede a referto e in campo negli ultimi minuti invece Saliou Niang. Prima dell’inizio della sfida la Fossa saluta l’ex di turno Ed Daniel, poi il via alla sfida

In campo Luca Dalmonte si affida allo stesso quintetto di mercoledì sera, con Fantinelli, Thornton, Italiano, Davis e Barbante.



San Severo cerca spesso e volentieri proprio Daniel sotto canestro, mentre dall’altra parte la Effe fa diametralmente l’opposto e si affida alle conclusioni da fuori di Italiano e Bardante.

La sfida rimane sul filo dell’equilibrio solo all’inizio spezzata nel finale di primo quarto da 2 triple consecutive di Valerio Cucci che permettono alla Fortitudo di chiudere avanti 22-13 al primo stop.



Ad inizio seconda frazione di gioco, il vantaggio tocca subito la doppia cifra sulla tripla di Panni. Tutto sembra andare nella maniera giusta per la formazione di Dalmonte che trova punti, ma anche energia da tutti i suoi elementi, con anche Steven Davis che si ritaglia punti e rimbalzi dando il suo contributo. La terza tripla di Cucci, permette alla Effe di doppia sul 32-16 San Severo al 13’. Il vantaggio della formazione di Dalmonte tocca il massimo a +19, sul 44-25 al 18’. Allo stop Fortitudo avanti 46-30.

L’inizio di ripresa è uno show di Davis, si proprio lui, finora oggetto del mistero in casa biancoblù. La Fortitudo tocca il +22 sul 57-35, poi coach Pilot prova a cambia assetto difensivo proponendo anche la tattica e 3 triple di fila di Raivio sembrano rianimare i pugliesi, anche perché i falli limitano la effe con Cucci, Barbante e Thornton sanzionati. Sul ritorno di San Severo, 58-46, sono 5 punti di fila di capitan Fantinelli e Panni con due triple a cavallo dell’ultimo stop a ricacciare a distanza i pugliesi, spegnendo le ultime speranze di Raivio e compagni.

L’ultimo quarto è pura accademia con standing-ovation finale per Davis doppia-doppia per lui con 19 punti e 10 rimbalzi, con il ritorno in campo, con annesso canestro di Niang e il punto anche del giovane Lorenzo Bonfiglioli.

Domenica prossima la Fortitudo proverà a calare il tris nella trasferta toscana di Chiusi.



Fortitudo Bologna San Severo 92-72, il tabellino



KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 15, Thornton 8, Italiano 5, Davis 19, Barbante 15; Cucci 15, Panni 12, Niang 2, Bonfiglioli 1; Paci ne, Biordi ne. All. Dalmonte.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Raivio 26, Bogliardi 9, Fabi 3, Tortù 4, Daniel 22; Sabatino 5, Ly-Lee, Pazin, Petrusevski 3; Arnaldo ne. All. Pilot.

Arbitri: Bartoli, Marzulli, Attard.

Note: parziali 22-13, 46-30, 68-52.

Tiri da due: Fortitudo 24/30; San Severo 17/36. Tiri da tre: 12/26; 9/29. Tiri liberi: 8/15; 11/15. Rimbalzi: 30; 32.