Fortitudo: contro Forlì terza vittoria consecutiva

Bologna, 11 ottobre 2023 – Straordinaria in difesa, ineccepibile in attacco. Non c’è due senza tre e così la Fortitudo scuce i 2 punti alla corazzata Forlì degli ex Antimo Martino e Daniele Cinciarini nel derby infrasettimanale emiliano-romagnolo e col punteggio di 73-63 mette in congelatore la terza vittoria consecutiva, preparando nel migliore dei modi la trasferta di sabato a Nardò (palla a due ore 20,30). Sotto la volta del ‘Madison’ di piazza Azzarita (4830 spettatori, ma trasferta vietata agli ospiti, come lamentato dalla Fossa dei Leoni con lo striscione ‘Trasferte libere’ esposto nel settore ospiti) ricco prepartita, con lo scambio di gagliardetti a centrocampo tra i presidenti biancoblù Stefano Tedeschi e Pierluigi Bissa, rispettivamente Fortitudo Pallacanestro e Fortitudo Baseball, fresca di quattordicesimo scudetto.

La cronaca

Sono le triple di Ogden e Aradori a infiammare il PalaDozza in avvio di gara, antipasto dello 0-4 di Johnson (8 punti e 11 di valutazione nei primi 10’) che riporta repentinamente il punteggio in parità (6-6). La Effe chiude i boccaporti difensivi e nell’altra metà campo inizia ad attaccare il canestro da distanza ravvicinata: sull’asse Morgillo-Fantinelli-Aradori i biancoblù si portano sul 14-10. Tuttavia con la tripla di Pollone, l’appoggio del subentrato Cinciarini e i liberi di Zampini Forlì rammenda in meno di un minuto, prima di rimettere la testa avanti 16-17: appoggio di Freeman su lob di Ogden, tripla di Radonjic dall’altra parte e il primo quarto va in archivio 18-20. Cinciarini brucia sul primo passo Panni e fa toccare il +4 ai forlivesi, prima che lo stesso Panni e Sergio fiondino il 6-0 che costringe coach Martino al time-out (24-22).

Pascolo sembra ridare smalto a Forlì nel momento di blocco offensivo dei suoi, ma sull’altro fronte arrivano i punti di Freeman e l’assist per Sergio che fanno tuonare di rabbia coach Martino, al secondo time-out ravvicinato: Allen risponde presente e con 5 punti difficilissimi riporta i biancorossi a +1.

Appoggio di Fantinelli, libero e arresto e tiro di Bolpin: in una fase di stallo del match la Effe resta ancorata alle sue certezze e apre a +4 con 2’ sul cronometro, ma non riesce a dare la spallata ai romagnoli, che col sempreverde Cinciarini centrano dall’angolo la tripla del 36-34. Col cesto rocambolesco di Radonjic e con l’appoggio di Freeman (12 di valutazione dopo 20’) su lob di Fantinelli la Effe chiude avanti 38-36. Sentito durante l’intervallo ai microfoni di RaiSport, il vicepresidente ‘Teo’ Alibegovic ha parlato della recente rivoluzione societaria: “Abbiamo tirato una riga e deciso di ripartire con il progetto originario, la svolta è stata ad aprile e maggio. Ci siamo detti ‘Vediamo se siamo in sintonia come società per cambiare aria’: il pubblico ha risposto positivamente. Succede solo in Fortitudo e il dato degli abbonamenti è impressionante e non si trova in Europa un’intesa simile. Ora facciamo un passo alla volta e mai più lungo della gamba”. ‘Fante’+Bolpin+Aradori: Bologna lascia letteralmente ai blocchi di partenza Forlì, a digiuno per 6’, e apre sul 52-36 (+16, massimo vantaggio) che obbliga i romagnoli al time-out per riordinare le idee in un PalaDozza che ribolle a sostegno dei padroni di casa, straordinari in difesa. Forlì appare l’ombra dei primi 20’ e sono due tiri liberi di Pascolo a fermare un’emorragia da 14-0 di parziale: Aradori rimpolpa il proprio tabellino personale a suon di triple, tocca quota 22 punti e lascia spazio a Conti con 2’ ancora da giocare, ma la partita del numero 5 si esaurisce in meno di un minuto, richiamato in panchina da un infuriato Caja. Nel mentre la Effe amministra e si va alla terza sirena sul 57-43. Tuttavia Allen, Cinciarini e Johnson fanno intendere che Forlì non vuole regalare la partita a Bologna e segnano il 6-0 che tampona l’esuberanza locale: Bologna smette di segnare per 4’ fino alla tripla di Aradori che mette la pezza nel momento più delicato della gestione della partita. Zampini e Johnson restano sulla scia dei biancoblù, ma il semigancio di Ogden tiene la forbice aperta a +9. Tripla di Cinciarini, liberi e schiacciata di Freeman: la Effe è in controllo e non deve far altro che godersi lo spettacolo del suo pubblico, che a gran voce chiede la serie A. Al ‘Madison’ finisce 73-63.

Il tabellino

Fortitudo 73 Forlì 63 Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano ne, Sergio 5, Aradori 25, Conti, Natalini ne, Bolpin 7, Panni 3, Kuznetsov ne, Fantinelli 9, Freeman 12, Ogden 9, Morgillo 3. All. Caja. Unieuro Forlì: Allen 11, Cinciarini 13, Zampini 4, Valentini 4, Tassone, Johnson 15, Pascolo 6, Zilli, Pollone 4, Pinza ne, Zilio ne, Radonjic 5. All. Martino. Arbitri: Bartoli, Barbiero e Giovannetti. Note: parziali 18-20; 38-36; 57-43. Tiri da due: Fortitudo 20/35; Forlì 16/32. Tiri da tre: 7/25; 6/22. Tiri liberi: 12/19; 13/19. Rimbalzi: 41; 32.