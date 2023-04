Fortitudo Piacenza, dove vederla

Bologna, 29 aprile 2023 – Ultimo o penultimo posto in classifica nel girone Blu. Si decide domani, con la sfida in programma al PalaDozza alle 17, la posizione in classifica della Fortitudo.

Undicesimo o dodicesimo posto playoff e quindi Cento o Pistoia come avversaria nella serie dei quarti di finale, più che il confronto di Piacenza che in se per se ha poca rilevanza, la sfida contro l’Assigeco dirà quale tra le due squadra sarà la prossima avversaria della Fortitudo.

“All’interno dei 40’ di domani ci sono tante cose, e non so se alla fine della sirena che punteggio ci sarà, ma è certo e doveroso mettere dentro al campo tutto il possibile, al massimo delle nostre possibilità e potenzialità, contestualizzate al roster – sottolinea coach Luca Dalmonte - Affrontiamo questa partita con un equilibrio straordinariamente inusuale, rispetto alla normalità mancano 3 esterni. Quindi tutti saranno spostati più o meno di un ruolo, e se vedete il nostro roster ora di ball handler ne abbiamo solo due. In settimana abbiamo avuto tre giorni per costruire uno scenario offensivo e difensivo. Servirà presenza e disciplina, pulizia e ricerca delle cose più facili possibili”.

Il coach non lascia spazio ad una possibile conciliazione sulla situazione che ha visto la sospensione di Marcus Thornton.

“Thornton ha subito un provvedimento corretto, e come ho detto alla proprietà questo deve essere visto non solo sull’odierno, ma come un investimento sul futuro, senza se e senza ma. Certe situazioni non possono essere accettate”.

Oltre a Thornton nella Fortitudo mancheranno anche Pietro Aradori, si spera di recuperarlo per i playoff e Alessandro Panni che invece rischia di aver concluso con Milano la propria stagione. Per Piacenza a presentare la sfida è il castellano ed ex del confronto Stefano Salieri. “La Fortitudo è una squadra di ottimo livello, con un roster importante, ma che come noi ha dovuto affrontare tante problematiche fisiche. La gara del PalaDozza per noi rappresenta un ulteriore step in vista dei playoff, siamo alla ricerca di un nuovo assetto dettato dalla grave perdita di Skeens e dal graduale reinserimento di Sabatini nei nuovi equilibri di squadra, dopo il lungo infortunio”. Arbitri – Boscolo Nale, Pecorella, Lupelli. Le altre gare: Cividale-Torino, Udine-Milano. La classifica: Torino 14, Cividale e Milano 10, Udine 8, Flats Service Bologna 4, Piacenza 2. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno.

Fortitudo Piacenza, dove vederla

Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 2 maggio, alle ore 22.45.