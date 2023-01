Fortitudo Udine, la sfida al PalaDozza: ecco quando e dove vederla

Valerio Cucci

Bologna, 28 gennaio 2023 – Resettare e ripartire. Reduce dai 2 ko di Chiusi e in casa con Cividale, la Flats Service Fortitudo prova a rialzarsi affrontando, domani alle 17 al PalaDozza, Udine. L’avversario è il più difficile del girone per qualità e profondità di organico di una delle squadre pretendenti alla promozione in serie A.

“E’ il momento delle azioni, con la spinta della mia totale fiducia e confidenza per portare la squadra ad accettare una partita difficile – commenta coach Luca Dalmonte - Udine si basa sul talento di Gentile, Briscoe e Sherrill giocatori che dovremo cercare di limitare facendo per altro attenzioneperò a tutto l’organico friulano. In attacco dovremo avere una produzione in campo aperto superiore alla normalità, ed essere tutti sintonizzati per capire dove prendere vantaggi. Questa è una partita che dà motivazioni a prescindere”.

Non è stata una settimana semplice in casa Fortitudo, con le parole del presidente Di Pisa che hanno evidenziato il pensiero di una società, vicina alla squadra, ma che aspetta anche un passo avanti da Fantinelli e compagni per fasciarsi alle spalle il momento negativo.

Biglietti - La vendita dei biglietti sarà attiva, dalle ore 15:30, in Piazza Azzarita, oltre alla vendita online, sul circuito Vivaticket.

Limitazioni – In base alle disposizioni emesse dalla Questura di Bologna il tratto stradale di via Calori compreso tra l’angolo con via Graziano, via Dolfi e l’angolo con Piazza Azzarita, via Ercolani, sarà interdetto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, con il contestuale divieto di sosta a tutti gli autoveicoli e motoveicoli tra le 13 e le 21.

L’intero ingresso di via Calori sarà riservato esclusivamente alla tifoseria ospite.

Radio & tv – Diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat), diretta free su LNP Pass, sul canale Twitch FIP, radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su Trc martedì alle 22.45 e mercoledì alle 16.